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Hanefi Avcı Devrimci Karargah davasında

Hanefi Avcı, Silivri Cezaevi'nden Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi.

13 Nisan 2011 03:00

T24- Ergenekon davası sanıklarından eski emniyet müdürü Hanefi Avcı, ''Devrimci Karargah Örgütü'' üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla 22 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşmasına katılmak üzere tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi. Duruşmayı izlemek için gelenlerden eski emniyet müdürü Emin Arslan, Hanefi Avcı'ya kefil olduğunu söyledi.





Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, savcı ve hakimlerin kullandığı Çırağan Caddesi üzerindeki kapıdan binaya alındı.

Diğer tutuklu sanıklarından da adliyeye ulaşmasının ardından duruşmaya başlanması bekleniyor.

TBMM İnsan Hakları Komisyonunun üyesi CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, BDP milletvekilleri Akın Birdal ile Sebahat Tuncel, Tunceli bağımsız milletvekili adayı sanatçı Ferhat Tunç, Mersin bağımsız milletvekili adayı Ertuğrul Kürkçü, ve eski emniyet müdürü Emin Arslan da duruşmayı izlemek için Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi. Arslan, Hanefi Avcı'ya kefil olduğunu söyledi.

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