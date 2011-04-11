-HANEFİ AVCI 13 NİSANDA HAKİM KARŞISINDA İSTANBUL (A.A) - 11.04.2011 - ''Devrimci Karargah Örgütü'' soruşturması kapsamında tutuklu eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 22 kişinin yargılanmasına 13 Nisan Çarşamba günü başlanacak. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine başlanacak olan davanın 120 sayfalık iddianamesinde, şüpheli Hanefi Avcı'nın ''Haliçte Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat'' isimli kitabında bazı telefonların hukuka aykırı dinlendiği yönündeki iddiasına örnek gösterdiği bölümde, şüpheli Nejdet Kılıç'ın dinlenmekte olan telefon numaraları ile bu şüphelinin irtibatlı olduğu diğer şüphelilere yönelik yapılan fiziki ve teknik takibin deşifre edildiği belirtiliyor. Avcı'nın kitabının ardından, şüphelilerin telefon dinlemeleri konusunda birbirlerini uyardıkları ve teknik takip çalışmalarına karşı önlem aldıkları belirtilen iddianamede, Kılıç ve Avcı'nın bu konuya ilişkin yaptıkları telefon görüşmeleri özetleniyor. Avcı'nın soruşturmaya ilişkin bilgileri deşifre etmesinin ardından Nejdet Kılıç'ın Beyoğlu'ndaki evinde yapılan aramada elde edilen el yazımı dokümanlarda soruşturmanın tarih ve sayısının yer aldığı notların ele geçirildiği belirtilen iddianamede şöyle deniliyor: ''Hanefi Avcı, Nejdet Kılıç ile yaptığı telefon görüşmelerinde, 'Nejdet'in, savcılığa dilekçe vermesi gerektiğini, hakkında eski dinleme kararı bulunduğunu, dinleme ile ilgili yeni bir karara ulaştığını, telefonun Nejdet Kılıç'ın üzerine olmasına rağmen dinlemenin başkasının adına alındığını, bunu yapanların İstanbul İstihbarat Şubesi olduğunu, dinleme harici takip de yaptıklarını, takibi yapanların normal polis olmadığını, cemaatin adamları olduğunu, bunu da dilekçesinde belirtmesi gerektiğini' söylemiş, mahkeme tarafından verilmiş gizli belge niteliğini taşıyan mahkeme kararını usulsüz olarak elde ettiği ve Devrimci Karargah terör örgütü şüphelisi Nejdet Kılıç ile bunları paylaştığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın Devrimci Karargah Örgütü ve şüphelilerine yardımda bulunduğu tespit edilmiştir.'' Hanefi Avcı'nın yazdığı kitapta, kamuoyunda, ''Ergenekon'' ve ''Balyoz Planı'' adıyla bilinen önemli soruşturma ve kovuşturmaların kesin hükümle sonuçlanmadan önce süreç içerisinde savcı, hakim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek amacıyla yazılmış bölümlerin mevcut olduğu belirtilen iddianamede, yine kitapta, terörle mücadele eden savcı, hakim ve kolluk kuvvetlerine suç isnadı yapıldığı, yetkilileri hedef gösteren bölümlerin olduğu kaydediliyor. Hanefi Avcı'nın eşi Şenay Avcı'nın adına ruhsat süreleri dolmuş olan silahlara, Hanefi Avcı'nın görevi nedeniyle ve görev yeri itibariyle ruhsat tanzim edildiği belirtilen iddianamede, silahların iadesi hususunda Hanefi Avcı'ya gerekli tebligatın yapılmasına rağmen silahların iade edilmediği anlatılıyor. Avcı çiftinin belirtilen silahları yasal hükümlere aykırı olarak ikametlerinde bulundurmaya devam ettikleri belirtilerek, ''Şenay Avcı'nın örgütsel bir irtibatı olmamasına rağmen, şüphelilerin hukuki durumlarının birlikte değerlendirilmesi bakımından şüpheli Şenay Avcı hakkında da soruşturma kapsamında iddianame düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirildiğinden hakkında iddianame düzenlenmiştir'' denildi. Nejdet Kılıç'ın, ''Devrimci Karargah terör örgütü''nün devrimci gruplar ile yan yana durup iş yapma stratejisinin gereği olarak sol terör örgütlerinde kurucu, aktif ve sorumlu düzeyde faaliyet yürütmüş bir kısım kişileri buluşturmaya çalıştığının belirlendiği kaydedilen iddianamede, Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) Genel Başkanı Rıdvan Turan'ın, Devrimci Karargah terör örgütü amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, bu örgütün üyesi olduğu kanaatine varıldığı kaydediliyor. -CEZA İSTEMLERİ- İddianamede, tutuklu sanık eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın, ''Devrimci Karargah terör örgütü ve mensuplarına yardım'' suçundan 7,5 ile 15, ''Yargı görevini yapanı etkileme'' suçundan 3 ile 6, ''soruşturmanın gizliliğini ihlal'' suçundan 1.5 ile 4,5, ''terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme'' suçundan 1 ile 3, ''ikametinde ele geçirilen ruhsatsız silahlar nedeniyle 6136 sayılı yasaya muhalefet'' suçundan 7,5 ile 12 ve ''zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme'' suçundan da 2 yıl 10 ay ile 11 yıl 3 ay olmak üzere toplam 23 yıl 4 ay ile 51 yıl 9 ay arasında değişen hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Avcı'nın eşi Şenay Avcı'nın da ''ikametinde bulunan birden fazla ruhsat süreleri dolmuş silahı bulundurma'' suçundan 7.5 ile 12 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Hanefi Avcı'nın kullandığı telefon hattının sahibi olduğu öne sürülen tutuklu sanık Nejdet Kılıç'ın, ''Devrimci Karargah terör örgütü üyesi olmak'' suçundan 7,5 ile 15 ve ''6136 sayılı yasada belirlenen bıçakları izinsiz bulundurmak'' suçundan 1,5 ile 3 yıl olmak üzere toplam 9 ile 18 yıl arasında hapse çarptırılması öngörülüyor. Osman Bahar Okar, Semih Aydın, Hakan Tanrıverdi, Önder Sönmez, Oğuzhan Kayserioğlu, Özgür Aytulum, Günay Kubilay, Ecevit Piroğlu, Kemal Hamzaoğlu, Sultan Çelik Kubilay, Özgür Cafer Kalafat, Yaman Yıldız ve Selda Başusta'nın, ''Devrimci Karargah terör örgütü üyesi olmak'' suçundan 7,5 ile 15'er yıl arasında hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanıklar Rıdvan Turan ve Salih Mahir Sayın'ın ''Devrimci Karargah terör örgütü üyesi olmak'' ve ''ateşli silahlar kanununa muhalefet'' suçlarından 9 ile 19.5'ar yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. İddianamede, Hakan Soytemiz, Tuncay Yılmaz, Ulaş Bayraktaroğlu, İbrahim Turgut'nun da ''Devrimci Karargah terör örgütü üyesi olmak'', ''sahte kimlik bulundurmak'', ''İzinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak'', ''İzinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşünde molotofkokteyli taşımak ve atmak'', ''6136 sayılı kanuna muhalefet etmek'' suçlarından 3 ile 30 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması öngörülüyor.