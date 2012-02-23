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'Haneden'ların ahlak boyutuyla ölçüsüz yaşantıları özel hayat olamaz'

Kayseri Şeker Fabrikaları’ndaki yolsuzluk davasının iddianamesinde, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Özışık ailesi hakkında “hanedan” tabiri kullanıldı

23 Şubat 2012 09:05


T24- Kayseri Şeker Fabrikaları’ndaki yolsuzluk davasının iddianamesinde, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Vedat Ali Özışık ile aile fertleri hakkında “hanedan” tabiri kullanıldı.

 

Milliyet gazetesinde yayımlanan habere göre, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dönemin Kayseri Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, dönemin Kayseri Vali Yardımcısı Ali Yener Erçin, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Hasan Ali Kilci’nin de aralarında bulunduğu 154 sanık hakkında açılan davanın 346 sayfalık iddianamesinde, suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Vedat Ali Özışık ve aile fertleri hakkında çarpıcı iddialarda bulunuldu.


'Özel hayat olamaz’


Özışık ailesi ve fertlerinin, ‘hanedan’ tabirini hak eden yaşam düzeyleri ve ahlak boyutuyla ölçüsüz, kuralsız yaşantılarının özel hayat olamayacağı öne sürülen iddianamede, fabrikada işe alınacak kadınların Özışık ailesince beğenilmesi halinde gönül ilişkisine zorlandığı, rıza göstermeyenlerin işten çıkarıldığı, fabrika yönetim binasının üst katındaki makam odasının arkasındaki boş bir odanın yatak odası olarak donatıldığı ve bu amaçla kullanıldığı iddia edildi.

İddianamede, Şubat 2010’da sanıklardan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ali Kilci’nin referansı ile fabrika bünyesindeki Pan Pazarlama A.Ş.’de müdür yardımcısı olarak göreve başlatılan N.N.İ. isimli kadının, Özışık ailesinin çarpık ilişkilerine, yolsuzluk eylemlerine ilişkin samimi ve kendisi için de sıkıntıya neden olabileceğini bildiği halde açıklıkla beyanda bulunduğu belirtildi.

N.N.İ.’nin ifadesinde özetle, Özışık ile herhangi bir gönül ilişkisinin olmadığını, yaptığı telefon görüşmelerinde geçen cinselliğe ilişkin konuşmalarının tamamen samimi ilişkilerden kaynaklı argo sözcükler olduğunu beyan ettiği kaydedildi.

 

Elitaş aleyhine haber


İddianamede, örgütün, bağlantı halinde olduğu sanıklardan yerel gazeteci O.Ç.’ye, Kooperatifler Yasası’nda yapılması düşünülen ve yolsuzluğu müfettiş raporları ile tespit edilen yönetim kurulunun bakanlık kararı ile alınmasına olanak sağlayacak olan değişikliklere ilişkin çalışmalara zarar vermek için Kayseri Milletvekili, Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş aleyhinde haber yazdırdığı öne sürüldü.

 

Özel hayat takibi


İddianamede, örgütün, Kayseri Şeker Fabrikaları’nı denetleyen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile MASAK müfettişlerinin çalışma ortamlarının kaybolması için basın ve yayın kuruluşlarında gerçek dışı haberler yazdırmaya çalıştığı, hatta bu görevlilerin özel hayatları, iş konusundaki çalışmaları, irtibatlı oldukları nüfuz sahibi kişiler üzerinden istihbarat topladıktan sonra müfettişleri bürokratlar aracılığıyla baskı altına almaya çalıştıkları iddia edildi.

 

Özdemir de sanık
 

İddianamede, sanıklardan dönemin Kayseri Emniyet Müdürü Orhan Özdemir ile örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen Vedat Ali Özışık arasında samimi bir diyalog bulunduğu, Özdemir ile dönemin Kayseri Asayiş Şube Müdürü sanık Kirami Çelik’in, Özışık’a muhalif bazı şahısların araçlarını asayiş ve trafik yönünden incelenmesini yaptırmak suretiyle gözdağı verdirdikleri iddia edildi.

 

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