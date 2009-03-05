Hande Yener'den barda seksi şov

Poptan elektronik müziğe geçiş yaptıktan sonra sahne kostümlerinde de radikal değişikliklere giden Hande Yener, geçtiğimiz gün Love adlı barda iç çamaşırını andıran kıyafetle sahne aldı.
Hande Yener fotoğrafları - FOTOGALERİ
400 davetiyenin basıldığı özel geceye basın alınmadı. Ancak bu gizliliğe rağmen Yener sıra dışı sahne kostümüyle görüntülenmekten kurtulamadı. Mekana sevgilisi Kadir Doğulu ile birlikte gelen ve müdavimlerin karşısına iç çamaşırını andıran bir takımla çıkan şarkıcının konseri yaklaşık 4,5 saat sürdü.