Hande Yener'den barda seksi şov

Hande Yener fotoğrafları - FOTOGALERİ

400 davetiyenin basıldığı özel geceye basın alınmadı. Ancak bu gizliliğe rağmen Yener sıra dışı sahne kostümüyle görüntülenmekten kurtulamadı. Mekana sevgilisi Kadir Doğulu ile birlikte gelen ve müdavimlerin karşısına iç çamaşırını andıran bir takımla çıkan şarkıcının konseri yaklaşık 4,5 saat sürdü.