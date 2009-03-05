T24 LogoT24 Logo
Magazin

Hande Yener'den barda seksi şov

Hande Yener, sahneye çıktığı barda iç çamaşırını andıran kıyafetle sahne aldı.

05 Mart 2009 02:00

Poptan elektronik müziğe geçiş yaptıktan sonra sahne kostümlerinde de radikal değişikliklere giden Hande Yener, geçtiğimiz gün Love adlı barda iç çamaşırını andıran kıyafetle sahne aldı.

Hande Yener fotoğrafları - FOTOGALERİ
 
400 davetiyenin basıldığı özel geceye basın alınmadı. Ancak bu gizliliğe rağmen Yener sıra dışı sahne kostümüyle görüntülenmekten kurtulamadı. Mekana sevgilisi Kadir Doğulu ile birlikte gelen ve müdavimlerin karşısına iç çamaşırını andıran bir takımla çıkan şarkıcının konseri yaklaşık 4,5 saat sürdü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24