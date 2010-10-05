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'Hande Yener benzetmelerine sadece gülüyorum'

Mercan, albümünün ilk konserini Jolly Joker Balans’ta verdi.

05 Ekim 2010 03:00

T24 - Mercan, albümünün ilk konseri ile önceki akşam Jolly Joker Balans’ta sevenlerinin karşısına çıktı.



“Hepsi Gay” isimli video klibi bu hafta televizyon kanallarında yayınlanmaya başlayan Mercan, ilk İstanbul konserinde oldukça heyecanlıydı. Yüzlerce hayranının yalnız bırakmadığı gecede Mercan, kendi şarkıları dışında yabancı şarkılar söyledi. İki saat boyunca sahneden inmeyen sanatçı iddialı kostümü ve çarpıcı açıklamalarıyla şaşırttı. Sanatçıyı, yapımcısı Erol Köse ve söz yazarı Alper Narman da yalnız bırakmadı. Hande Yener benzetmelerine sadece güldüğünü söyleyen Mercan’a 6 kişilik dans grubu da eşlik etti.


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