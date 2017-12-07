"Hande Fırat'ın düğününde Rasim Ozan Kütahyalı'nın Hürriyet'e transferi konuşuldu"

Sözcü yazarı Can Ataklı, Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın önceki gün akşam yapılan düğününde, Beyaz TV'deki futbol yorumculuğundan "Kusturmalı Boşnak saksosu" sözleri nedeniyle kovulan Rasim Ozan Kütahyalı'nın Hürriyet'e transferinin konuşulduğunu iddia etti. Ataklı, "Aydın Doğan Nagehan Alçı'ya 'Kocanı Hürriyet'e alırım ama Turgay'ın sana verdiği gibi büyük transfer ücreti vermem. Zaten durum ortada" dediğini öne sürdü.

Ataklı'nın "Mavi Marmara’daki “Kudüs” nedir?" başlığıyla (7 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Şimdi yazacaklarımın bir bölümü herkesin bildiği doğrular. Bir bölümü sadece Doğan Medya Ankara çalışanlarının bildikleri. Üçüncü bölüm ise tam dedikodu. Gerçi dedikodu olmasına dedikodu ama temelsiz de değil. Önce herkesinbildiği gerçekten başlayayım. Doğan Medya Grubu'nun sahibi Aydın Doğan önceki akşam Hande Fırat'ın düğünü için Ankara'ya özel uçağı ile geldi. Uçağın Aydın Doğan dışında üç yolcusu daha vardı. Biri Aydın Doğan'ın kızı Vuslat Doğan. Diğeri eski İçişleri ve Adalet Bakanlarından Mehmet Ağar ve diğeri de Habertürk yazarı Nagehan Alçı.Bu haber dünkü internet sitelerinde vardı. Gelelim Doğan Medya Ankara çalışanlarının bildiği bölüme. Aydın Doğan'ıhavaalanında karşılayanlar uçaktan Nagehan Alçı'nın da indiğini görünce çok şaşırıyorlar. Tabii doğal olarak “Nagehan Alçı transfer mi ediliyor?” sorusu ortaya atılıyor. Aydın Doğan bunun üzerine Hürriyet Ankara bürosunda çalışanlara bir açıklama yaparak Nagehan Alçı'nın, Mehmet Ağar'la birlikte misafir olarak geldiğini söylüyor. Ancak muhtemelen espri olarak da “Ama Turgay Ciner'den ayrılırsa o zaman bizim gruba alırız kendisini” diyor. Şimdi gelelim asıl dedikodu olan üçüncü bölüme. Açıktan sorulan soru “Nagehan Alçı transfer mi ediliyor?” olmasına rağmen herkesin asıl merakı bir süre önce söylediği sözler yüzünden hayatı kararan Rasim Ozan Kütahyalı'nın Hürriyet'e transfer edilip edilmeyeceği. Aldığım duyumlara göre Rasim Ozan Kütahyalı'nın Hürriyet'e transferi uçakta konuşulmuş. Aydın Doğan “kendi başını yaktı ama bir süre sonra tekrar yazmalı” dediği Rasim Ozan Kütahyalı için Mehmet Ağar çok bastırmış. Aydın Doğan Nagehan Alçı'ya “Kocanı Hürriyet'e alırım ama Turgay'ın sana verdiği gibi büyük transfer ücreti vermem. Zaten durum ortada. Sabah'ta aldığı aylık maaş üzerine artı 5 bin TL fazla veririm. Haziran ayında başlatırım” demiş bunun üzerine. Aydın Doğan'ın yeşil ışık yakması üzerine Mehmet Ağar “Bence çok iyi edersiniz, Rasim Ozan'ın size büyük katkısı olur” diye konuşmuş. Vuslat Doğan ise hiçbir yorumda bulunmamış konuşulanları dinlemiş sadece. Bu dedikoduyu neden aktardım? Hatırlayacaksınız, Rasim Ozan olayı patladığında “Şimdi ortadan yok olur ama Aydın Doğan sonunda sahip çıkar” diye yazmıştım. Daha sonra Ertuğrul Özkök iki gün Rasim Ozan'ı kollayan yazılar yazınca da altyapının hazırlanmakta olduğunu belirtmiştim. Eğer dedikodu doğru çıkarsa hepsi benim tahminimden de önce gerçekleşecek.