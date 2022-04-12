Hande Fırat: Özdağ’ın siyasi hamlesine karşılık Yavaş’ın sessizliği İyi Parti’de rahatsızlık yarattı

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adını ortaya atmasının ardından "Yavaş’ın sessizliğinin İYİ Parti’de rahatsızlık yarattığını, bunun üzerine, Akşener’den randevu alarak dünkü ziyareti gerçekleştirdiğini" yazdı.

Fırat, şu ifadeleri kullandı:

"Akşener ve Yavaş görüşme sonrasında kameralar karşısına geçti. Her ne kadar Yavaş, “Kamu görevlisiyim, görevimin başındayım” dese de İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı, “Adayım Kılıçdaroğlu” benzeri bir açıklama yapmadı, ağzından ‘Aday değilim’ sözleri çıkmadı.

Toplantının uzamasını istemeyen Akşener, nezaketli bir ustalıkla ikinci soru gelmeden kürsüden ayrılıp Yavaş’a daha fazla soru sorulmasına izin vermeyerek toplantıyı yarıda kesti.

Yavaş, görüşmede Özdağ’ın açıklamasından rahatsızlığını ve bu tip tartışmaların içinde olmak istemediğini söyledi. Yavaş’ın ağzından ‘Aday değilim’ cümlesi çıkmadı. "

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