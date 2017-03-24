Hande Fırat: Merak edenlere gelsin…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını cevapladı.

Erdoğan'ın, Hürriyet'te yer alan 'Karargâh Rahatsız' başlıklı yazısı dolayısıyla Hande Fırat'ı bu canlı yayında istemediği, bu nedenle de Çelik'in tek başına programa çıktığını iddia edilmişti.

Hande Fırat bu iddialara sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi. Fırat, paylaştığı fotoğrafa "Merak edenlere gelsin . Dün akşamdan ..." notunu düştü.