T24 LogoT24 Logo
Medya

Hande Fırat: Merak edenlere gelsin…

Erdoğan'ın 'Karargâh Rahatsız' başlıklı haberi sonrası Hande Fırat'ı CNN Türk canlı yayınında istemediği iddia edilmişti

24 Mart 2017 15:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını cevapladı.

Erdoğan'ın, Hürriyet'te yer alan 'Karargâh Rahatsız' başlıklı yazısı dolayısıyla Hande Fırat'ı bu canlı yayında istemediği, bu nedenle de Çelik'in tek başına programa çıktığını iddia edilmişti.

Hande Fırat bu iddialara sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi. Fırat, paylaştığı fotoğrafa "Merak edenlere gelsin . Dün akşamdan ..." notunu düştü.

 

ETİKETLER

hande fıratkarargah rahatsızhakan çelikcnn türkkanal d

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24