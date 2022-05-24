Hande Fırat: İyi Parti'nin seçim stratejisi belli oldu

Hürriyet yazarı Hande Fırat, "Az kaldı" sloganıyla kampanya başlatan İyi Parti'nin seçim stratejisini yazdı.

Fırat, yazısında şunları kaydetti:

"İYİ Partili yetkililer 'Az kaldı' sloganıyla Samsun’da gençlerle birlikte seçim startı verdiklerine de dikkati çektiler. Peki 'Az kaldı' sloganıyla başlayan kampanyanın ana gövdesini neler oluşturuyor? İYİ Partili yetkililerden aldığım yanıtlar şu oldu:

“Türkiye’yi il il, ilçe ilçe ziyaret ediyor, dertleri dinliyor. Bu devam edecek.

Çözüm önerileri, plan ve projeler kamuoyuna açıklanacak.

İktidarın liyakat, adalet, güven ve duyarlılık yoksunluğu ile Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en derin ekonomik ve sosyal krizini yaşamakta.

Türk Tipi Başkanlık Sistemi diye adlandırılan bu sistem artık Türk milletinin çilesine dönüşmüştür.

Türkiye kutuplaşmadan yorulmuştur.

Umutla, huzurla, refah ve güven içerisinde, ayrışmadan bir arada yaşayabileceğimiz bir memleket, herkesin haklı özlemidir.”

İYİ Parti çözüm ve proje önerileri için de “azkaldi.org” isimli bir internet sitesi kurdu."