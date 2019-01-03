Hande Erçel, kanser tedavisi gören annesine donör olacak

Kanser tedavisi gören annesinin başından bir an olsun ayrılmayan 24 yaşındaki Hande Erçel'in, annesine kök hücre donörü olacağı belirtildi.

Posta'nın haberine göre, "Bu süreçte bin yıl büyüdüm," diyen Hande Erçel'in, şimdi de annesinin iyileşmesi için donör olacağı aktarıldı. Öte yandan oyuncunun, yılbaşı gecesi kanser hastası annesi Aylin Erçel için hastaneye gittiği belirtilmişti. Aylardır annesinin yanından ayrılmayan oyuncu, 2019'u hastane odasında karşıladı.

Yılbaşı akşamını hastanedeki annesinin yanında geçiren Hande Erçel, odadan TV izlerken paylaşım yapmıştı.