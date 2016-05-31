Hande Çayır'dan uzak-yakın bir hikâye: Tunceli'ye Gittim Dersim'den Döndüm

Hande Çayır’ın ikinci kitabı ‘Tunceli’ye Gittim Dersim’den Döndüm’ adıyla yayımlandı.

Genç bir kadının, kendisi ve yaşadığı coğrafya ile yüzleşmesinin izini süren çalışmada, bireyin hem iç ve dış dünyaya yaptığı yolculuk, Dersim tanıklıkları çevresinde anlatılıyor.

İlk kitabı ‘Ne Zaman Boşanacaksın da Evleneceğiz’ adıyla yayımlanan Hande Çayır, bu kez, kadın-erkek, Kürt-Türk, Doğu-Batı ikilemi ile karşılaşıldığında sadece insan kalabilmenin, olabilmenin peşine düşen, İstanbul'dan Tunceli'ye yıllardır görmediği arkadaşını ziyarete giden ve kendisini "Dersim'den dönmüş bulan" otuzlu yaşlarının başındaki Defne ve iç sesinin hikâyesini kaleme alıyor.

Hande Çayır’ın T24’te yayımlanan,

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