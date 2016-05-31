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Kültür-Sanat

Hande Çayır'dan uzak-yakın bir hikâye: Tunceli'ye Gittim Dersim'den Döndüm

Genç bir kadının, kendisi ve yaşadığı coğrafya ile yüzleşmesi...

31 Mayıs 2016 19:14

Hande Çayır’ın ikinci kitabı ‘Tunceli’ye Gittim Dersim’den Döndüm’ adıyla yayımlandı.

Genç bir kadının, kendisi ve yaşadığı coğrafya ile yüzleşmesinin izini süren çalışmada, bireyin hem iç ve dış dünyaya yaptığı yolculuk, Dersim tanıklıkları çevresinde anlatılıyor. 

İlk kitabı ‘Ne Zaman Boşanacaksın da Evleneceğiz’ adıyla yayımlanan Hande Çayır, bu kez, kadın-erkek, Kürt-Türk, Doğu-Batı ikilemi ile karşılaşıldığında sadece insan kalabilmenin, olabilmenin peşine düşen, İstanbul'dan Tunceli'ye yıllardır görmediği arkadaşını ziyarete giden ve kendisini "Dersim'den dönmüş bulan" otuzlu yaşlarının başındaki Defne ve iç sesinin hikâyesini kaleme alıyor.

Hande Çayır’ın T24’te yayımlanan,
'Tunceli'ye gittim Dersim'den döndüm' başlıklı yazısı

Tanıtım bülteninden:

Zilanmış...
Bir müzik grubu sanıyorum Zilan'ı, Hasan diyor ki:
Zeynep Kınıcı adı. 
Neyin adı
Kadının adı...
Hangi kadının?
Zilan işte...
Nasıl? 
Kadın mı Zilan?
Psikolojik danışmanlık okumuş bir kadın, evet.
Dağa çıkıyor.
Canlı bomba... 

Sayfa Sayısı: 124
Baskı Yılı: 2016
Dili: Türkçe
Yayınevi: Ka Kitap

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