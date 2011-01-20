T24 LogoT24 Logo
Magazin

Hande Ateizi: Öpüşmem, sevişmem’ diyemezsin

Özel Hayatlar”ın galasına, Hande Ataizi ve Cihan Ünal’ın sıcak sahneleri damgasını vurdu.

20 Ocak 2011 02:00

T24 - Özel Hayatlar”ın galasına, Hande Ataizi ve Cihan Ünal’ın sıcak sahneleri damgasını vurdu.

Hande Ataizi, Cihan Ünal, şencan Güleryüz ve Burcu Kazbek’le rol aldığı “ÖzelHayatlar” oyunuyla tiyatro severlerin karşısına çıktı. Ataizi, oyunda sergilediği yüksek performansla, davetlilere “Altın Portakallı” bir oyuncu olduğunu hatırlattı.

Bu işte kural olmaz  

Hande erotizmi
Ataizi, yaptığı açıklamada “Özel Hayatlar”daki sıcak sahnelerden rahatsız olmadığını söyledi: “Biz oyunculuk eğitimi aldık. Ve öğrendik ki oyunculukta kurallar yok. ‘Öpüşmem, sevişmem’ diyemezsin.”     
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24