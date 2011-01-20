Hande Ateizi: Öpüşmem, sevişmem’ diyemezsin

T24

Bu işte kural olmaz



Hande Ataizi, Cihan Ünal, şencan Güleryüz ve Burcu Kazbek’le rol aldığı “ÖzelHayatlar” oyunuyla tiyatro severlerin karşısına çıktı. Ataizi, oyunda sergilediği yüksek performansla, davetlilere “Altın Portakallı” bir oyuncu olduğunu hatırlattı.Ataizi, yaptığı açıklamada “Özel Hayatlar”daki sıcak sahnelerden rahatsız olmadığını söyledi: “Biz oyunculuk eğitimi aldık. Ve öğrendik ki oyunculukta kurallar yok. ‘Öpüşmem, sevişmem’ diyemezsin.”