Hande Ateizi: Öpüşmem, sevişmem’ diyemezsin

T24 - Özel Hayatlar”ın galasına, Hande Ataizi ve Cihan Ünal’ın sıcak sahneleri damgasını vurdu.
Hande Ataizi, Cihan Ünal, şencan Güleryüz ve Burcu Kazbek’le rol aldığı “ÖzelHayatlar” oyunuyla tiyatro severlerin karşısına çıktı. Ataizi, oyunda sergilediği yüksek performansla, davetlilere “Altın Portakallı” bir oyuncu olduğunu hatırlattı. Bu işte kural olmaz
Ataizi, yaptığı açıklamada “Özel Hayatlar”daki sıcak sahnelerden rahatsız olmadığını söyledi: “Biz oyunculuk eğitimi aldık. Ve öğrendik ki oyunculukta kurallar yok. ‘Öpüşmem, sevişmem’ diyemezsin.”