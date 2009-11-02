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Magazin

Hande Ataizi'ne suç duyurusu

Magazin Gazetecileri Derneği Üyesi Burhan Akdağ, Ataizi hakkında, magazin gazetecilerine hakaret içeren sözler söylediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

02 Kasım 2009 02:00

Magazin Gazetecileri Derneği Üyesi Burhan Akdağ, sinema oyuncusu Hande Ataizi hakkında, magazin gazetecilerine hakaret içeren sözler söylediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Burhan Akdağ'ın avukatı Haşim Korkmaz, 24 Kasım 2008'de özel bir televizyon kanalında yayınlanan programa telefonla bağlanan Hande Ataizi'nin burada magazin gazetecilerine hakaret içeren sözler söylediğini iddia etti.

Müvekkili Burhan Akdağ'ın, magazin gazetecilerinin imajını zedelediği gerekçesiyle Ataizi'nden şikayetçi olduğunu belirten Korkmaz, "Şişli Cumhuriyet Savcılığına gönderilmek üzere Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiğimiz suç duyurusunda, Hande Ataizi hakkında 'Basın, Yayın Yoluyla Hakaret' iddiasıyla dava açılması için talepte bulunduk" dedi.

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