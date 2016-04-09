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Hande Ataizi’den Cem Özer’e: Millet iyice şaşırmış, kafayı sıyırmış!

“Aldatma olarak neyi sayıyormuş o zaman?”

09 Nisan 2016 01:16

Cem Özer’in, ”Sevgilim başkasıyla yatabilir bunu aldatmadan saymam” sözlerini Hande Ateizi’nden tepki geldi. Ataizi, “Artık millet iyice şaşırmış, kafayı sıyırmış. Ne münasebet, olur mu hiç öyle bir şey? Aldatma olarak neyi sayıyormuş o zaman?” diye sordu.

Sözcü’nün haberine göre, Ataizi’nin yorumu şöyle:

“Artık millet iyice şaşırmış, kafayı sıyırmış. Ne münasebet, olur mu hiç öyle bir şey? Aldatma olarak neyi sayıyormuş o zaman? Bir kere olur mu hiç öyle bir şey. Kadınla erkek arasında şöyle bir fark vardır; Kadın çok daha duygusaldır ve yanında yatacağı insana da duygusallık besliyordur. Kadın öyle bir varlık, erkek öyle değil. Erkek doğası gereği biraz daha vahşi diyeyim ve üreme psikolojisiyle aldatıyor. Bu nedenle kadın o yatakta yatıyorsa duygusallıkta vardır aldatma da.”
 

Cem Özer ne demişti?
 

90'lı yıllarda yayınlanan 'Laf Lafı Açıyor' programıyla popüler olan Cem Özer, aldatılmanın sevgilisinin bir başka erkekle aynı yatağa girmesi anlamına gelmediğini söylemişti. Cem Özer, "Sevdiğim kadının, birlikte olduğum sevgilimin canı bir başka beden çekmiş, gitmiş başka biriyle yatmış, benden genç, benden diri biriyle... Yapabilir... Bunu aldatma saymam ki" demişti.

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