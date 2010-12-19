T24 - 2.5 aylık hamile olan Hande Ataizi, bebeğini kaybetti. Hamile kaldığını öğrenir öğrenmez Amerikalı sevgilisi Benjamin Harvey’le evlilik planları yapmaya başlayan ünlü oyuncu “Kendimi boşlukta hissediyorum” dedi.

Geçtiğimiz yazdan beri Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey’le birlikte olan Hande Ataizi’nin hayalleri yıkıldı. Kısa süre önce hamile olduğunu öğrenen ve Harvey ile evlilik planları yapmaya başlayan ünlü oyuncu, önceki gün rutin kontrol için gittiği hastanede hayatının en acı haberini aldı. Kontrol sırasında bebeğinin kalbinin durduğu anlaşılan, acilen ameliyata alınan Ataizi, yaşadığı acı olayın tüm hayallerini yıktığını söyledi: “Son dönemde hayatımı tamamen bebeğime göre planlamıştım. Tüm düzenimi ona göre kurmuştum. Tiyatro oyunum mart ayında bitecekti, biz de ondan sonra evlenecektik. Ve bebeğim eylülde dünyaya gelecekti. Hayallerim yıkıldı, çok üzgünüm. Kendimi boşlukta hissediyorum.”



