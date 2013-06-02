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Hande Altaylı: Tut ki içiyorum, sana ne?

Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı, Başbakan Erdoğan'ın sözlerine sert çıktı ve Instagram hesabından "Tut ki içiyorum, sana ne?' cümlesiyle rakı fotoğrafı paylaştı

02 Haziran 2013 21:59

Fatih Altaylı HaberTürk ekranlarından yayınlanan Teke Tek programında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladı. Yaklaşık 1 saat süren programda Fatih Altaylı'nın Başbakan karşısındaki tavrı, sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Başbakan Erdoğan Fatih Altaylı'nın "hafta bir içene de alkolik diyorsunuz. Bu o kesimde alınganlık yaratıyor" sözü üzerine "içen herkes alkoliktir" dedi. Altaylı'nın eşi Hande Altaylı, bunun üzerine "Tut ki alkoliğim, sana ne" cümlesi altında rakı fotoğrafı paylaştı.

Hande Altaylı'nın bu tweeti "Eşinin yapamadığını yaptı" olarak yorumlandı.

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