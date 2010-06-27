Handan, yemek yollayacaksan 13 kişi olduğumuzu unutma...





Selin ONGUN - T24

songun@t24.com.tr



Geçen hafta 85 yaşında kaybettiğimiz Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı, Yayın Kurulu Başkanı ve İmtiyaz Sahibi İlhan Selçuk, daha önce hiçbir yerde yayımlanmayan cezaevi mektuplarını, “kızı” yerine koyduğu Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Miyase İlknur’a bıraktı.

Miyase İlknur, hazırlıklarına başladığı İlhan Selçuk kitabında yer alacak cezaevi mektuplarından birini T24 ile paylaştı.

İlhan Selçuk, 12 Mart 1971 darbesinden sonra gözaltına alınarak Erenköy’deki Ziverbey Köşkü’nde işkenceli sorgulara alındı. Selçuk, savunması sırasında, işkence altında olduğunu “akrostiş” yöntemiyle resmi kayıtlara geçirdi.

İlhan Selçuk’un, tutukluyken eşi Handan Selçuk’a gönderdiği aşağıdaki mektup ilk kez yayımlanıyor.

‘Handan, bu yolun cilveleri bunlar’

11 Nisan 1971

Handan,

Garp cephesinde yeni bir şey yok. Eskisi gibi düzen ve sıhhatle yaşıyoruz. Hamama giren terler, bu yolun cilveleri bunlar…

Çok iyiyim. Sağlığım düzeldi.

Yemek vesaire yollayacaksan, daima 13 kişi olduğumuzu düşün!

Bu hikâye uzun sürelidir veya kısa olur, sonuç bizimdir.

Gözlerinden öperim.

Arkadaşların hepsine sevgiler, teker teker isim saymak uzun sürer.





İlhan