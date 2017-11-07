Handan öğretmen, kanserden hayatını kaybetti

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- GÖREV yaptığı Ankara\'da kanser tedavisi gören 35 yaşındaki öğretmen Handan Sivri Akcan, yaşamını yitirdi. Akcan\'ın cenazesi, memleketi Samsun\'un Bafra ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ankara\'da yaşayan ve aynı ilde bir süredir kanser tedavisi gören öğretmen Handan Sivri Akcan, kurtarılamadı. Cenazesi memleketi Samsun\'un Bafra ilçesine getirilen Akcan için bugün Kuba Camii\'nde tören düzenlendi. Törene, genç öğretmenin ailesi, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, MHP İlçe Başkanı Abdurrahman Çamaş ve çok sayıda kişi katıldı.

Evli ve 1 çocuk annesi Handan Sivri Akcan, kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında Bafra Asri Mezarlığı\'nda toprağa verildi.



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