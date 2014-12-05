Hamzaoğlu'nun yeni transferi Uğur Demirok mu?

Galatasaray, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk bombasını Akhisarspor’da forma giyen Uğur Demirok'la patlatmaya hazırlanıyor. A Milli Takım'a kadar yükselen genç stoper bu transfer için kontrat yenileme teklifini bile reddetti.

Sarı-Kırmızılılar’ın şu sıralarda ilk transfer hedefi Uğur Demirok’u kadrosuna katmak. Galatasaray altyapısında yetişen 26 yaşındaki stoper, çeşitli takımlarda kiralık oynadıktan sonra, Hamza Hamzaoğlu’nun çalıştırdığı Akhisar Belediye’de müthiş bir çıkış yakaladı. Özellikle hava toplarındaki etkili savunmasıyla A Milli Takım’a kadar yükselen Uğur’a Ay-Yıldızlı formayı veren de, Fatih Terim ile Hamza Hamzaoğlu ikilisiydi. Dolayısıyla Uğur, hem yuvasına dönmek hem de eski hocasına borcunu ödemek istiyor.

İşte bu nedenle, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Demirok, Akhisar’dan gelen kontrat yenileme tekliflerini sürekli olarak geri çeviriyor. Hatta Uğur yakın çevresine, “Artık ayrılmak istiyorum. Bunu daha önce de kendilerine söyledim ama beni göndermediler. Kesinlikle imza atmayacağım, gerekirse kadro dışı kalmaya bile razıyım” diyor. Kulüpler anlaşabilirse

Semih’ten başka üst düzey yerli stoperi olmayan Hamzaoğlu, Uğur’u ligin ikinci yarısında kadrosunda görmek istiyor. İki kulüp uygun bir bonservis bedelinde anlaşırsa, transfer Ocak’ta resmiyet kazanabilir.