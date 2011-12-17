-Hamzaçebi: AKP oylarını artırdıkça Türkiye geriye gitmiştir İSTANBUL (A.A) - 17.12.2011 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, ''AKP her seçimde oylarını artırdıkça Türkiye demokraside, insan hak ve özgürlüklerinde daha geriye gitmiştir'' dedi. Partisinin Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesindeki 1. Bölge İrtibat Bürosunun açılışını yapan Hamzaçebi, İnsan Hakları Haftasında bulunulduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin, insan hak ve özgürlüklerinde mesafe alan değil, mesafe kaybeden bir ülke konumunda olduğunu savundu. Türkiye'de insanların 9 yıl öncesine göre daha özgür olduğunu söylemenin mümkün olmadığını ifade eden Hamzaçebi, bugün hapishanelerdeki 125 bin kişiden yarıya yakınının tutuklu olduğunu, bunların şimdiden suçlu olduğunun söylenemeyeceğini, ancak iktidarın, tutuklulara mahkum gözüyle baktığını dile getirerek, şunları kaydetti: ''CHP'nin, tutukluluk sürelerinin indirilmesine ilişkin teklifi ortaya konulduğunda, '2 bin 500 kişi tahliye olur' diyorlar. Peki tutuklu olan insanlar mahkum mu olacak, tutuksuz yargılananlar beraat mı edecek? Siz mahkemelerin yerine geçerek karar mı verdiniz? Böyle bir anlayış var iktidarda. Tutuksuz yargılananlar mahkum olabileceği gibi, tutuklu yargılananlar yarın beraat edebilirler. Bu kararlar kesinleşinceye kadar herkes masumdur. Biz buna inanıyoruz.'' Hamzaçebi, geçen yıl 160 kişinin hapishanelerde kendisine tedavi imkanı sunulmadığı için hayatını kaybettiğini ifade ederek, ''Bunların arasında, parasızlık nedeniyle cenazesini belediyelerin kaldırdığı kişiler var. Bu kişiler örgütün finansmanını sağlayan kişiler olarak yargılanmıştı, bunları unutmadık'' diye konuştu. ''Bugün cezaevleri, iktidara karşı olan, iktidara karşı görüş ifade eden insanlarla, bilim adamları, aydınlar, gazeteciler ve gençlerle dolu'' diyen Hamzaçebi, ''Hiçbir demokraside yumurta atmak, 'parasız eğitim istiyoruz' pankartı açmak suç değildir. Ama Türkiye'de bunlar suçtur. Bunlar AKP iktidarı döneminde suç olmuştur'' dedi. Hamzaçebi, bugünkü iktidarın Emevi iktidarı gibi olduğunu, Türkiye'nin 1200 sene geriye gittiğini savundu. Hamzaçebi, hükümetin ekonomiyi devraldığında enkaz edebiyatı yaptığını, 2001 krizi çok ağır bir kriz olmasına rağmen 2011 sonu itibariyle işsizliğin 2002 seviyesinin üzerinde olduğunu ifade etti. -Öğretmen ihtiyacı- Milli eğitimin öğretmen ihtiyacına işaret eden Hamzaçebi, şöyle konuştu: ''Öğretmenlerimiz atama bekliyor. Bu hükümetin seçimden önceki bakanı Nimet Çubukçu, 2011'de 55 bin öğretmen alınacağını söyledi. Yeni bir hükümet kuruldu. Yeni bakanın, eski bakanın verdiği söz karşısında ettiği bir cümle var; 'Öğretmenlerimizden özür diliyoruz'. Milli Eğitim Bakanlığı özür dileme makamı değildir. Okulların öğretmen ihtiyacı, atanamayan öğretmen sorunu varsa bunları derhal atayacaksın. CHP'nin, 115 bin öğretmenin önümüzdeki yılın Ağustos ayının sonuna kadar atanması yönünde verdiği teklif var. Sorunlar karşısında duyarlı olduğunu söyleyenler özür dilemezler, CHP'nin verdiği teklifi alır yasalaştırırlar.'' Hamzaçebi, seçimlerde hangi sözü verdilerse, Meclis'te onun adımlarını attıklarını vurgulayarak, buna 2B ve askerliğin kısaltılmasına ilişkin tekliflerini örnek gösterdi.