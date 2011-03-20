-HAMZAÇEBİ: 2B SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ İSTANBUL (A.A) - 20.03.2011 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, ''2B arazilerindeki mülkiyet sorununu çözeceğiz. Şehirleşmenin olduğu yerlerdeki arazileri emlak vergisi değeri üzerinden, sahibi olan vatandaşlara devredeceğiz. Orman köylülerinin yaşadığı yerlerde ise bu arazileri orman köylülerine bedelsiz olarak vereceğiz'' dedi. Hamzaçebi, partisinin Sancaktepe İlçe Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, 12 Haziranda yapılacak genel seçimi anımsatarak, iktidarda, toplumla, sendikalarla, çalışanlarla ve üreticilerle kavgalı bir hükümetin var olduğunu öne sürdü. Hükümet'in, 9 yıldır iş başında olmasına rağmen muhalefet partisi gibi davrandığını iddia eden Hamzaçebi, ''İktidarda, 'İktidar seçkinleri var' diye mağduru oynayan bir parti var. Bu popülizmin ta kendisidir'' dedi. Hamzaçebi, AK Parti'nin değişimin değil, statükonun partisi olduğunu da savunarak, AK Parti'nin CHP'nin projelerine yönelik mevcut durumu savunan bir parti olduğunu da öne sürdü. Açıkladıkları Aile Sigortası projesinin, bu ülkede yaşayan bütün vatandaşların, bu ülkenin vatandaşı olması nedeniyle hak ettiği bedeli kendisine ödenmesi olduğunu kaydetti. Bu projeye karşı AK Parti'nin söylediği tek şeyin, ''Kaynak nerede?'' olduğunu ifade eden Hamzaçebi, ''Kaynak, onu taahhüt eden siyasi partinin sorunudur. Bu projenin kaynağı vardır'' diye konuştu. Askerlik Projesi'ni de açıkladıklarını anımsatan Hamzaçebi, TBMM'de sözleşmeli er ve erbaşlara ilişkin kanunun kabul edildiğini, böylece Türk Silahlı Kuvvetlerinin profesyonel orduya doğru yol aldığını dile getirdi. Bu gelişmenin ardından askerlikle ilgili tekliflerini parti olarak TBMM Başkanlığına verdiklerini de belirten Hamzaçebi, bundan sonra mevcut askerlik sürelerinin savunulamayacağını, askerliğin önce 9 aya, daha sonra 6 aya düşmesini istediklerini kaydetti. ''Türkiye askerlik süresini gözden geçirmeli ve kısaltmalıdır'' diyen Hamzaçebi, ayrıca belli bir birikimi önlemek amacıyla bir önerilerinin daha bulunduğunu, bunun bugüne kadarki bedelli askerlik uygulamalarından farklı bir uygulama olduğunu, belli bir miktar geliri olmayanların da ücretsiz olarak askerlik hizmetini 21 gün olarak yerine getireceklerini anlattı. Hamzaçebi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu projeyi ciddiye aldığını ve ''Gerekirse referanduma götüreceğini söylediğini'' de ifade ederek, ''Başbakan bu projeye karşı değildir, sadece bu projenin CHP tarafından gündeme getirilmesinden rahatsız olmuştur'' dedi. -CHP'NİN 2B PROJESİ- Akif Hamzaçebi, bugün Sancaktepe'den CHP'nin bir projesini daha açıklamak istediğini dile getirerek, 2B arazileri konusunda vatandaşların büyük bir sorunu olduğunu, söz konusu yerlerin, vatandaşların devletle mülkiyet sorunu yaşadığı araziler olduğunu ifade etti. Hamzaçebi, şöyle devam etti: ''İstanbul'a büyük göçler olmuş, büyük göçlerin yarattığı konut ihtiyacı imarlı arsa üretimiyle karşılanamadığı için 2B arazileri konut yapımına açılmış ve bugün 2B arazilerinde büyük bir yerleşim meydana gelmiştir. Şehirler oluşmuştur. Kasabalar oluşmuştur. Şehir yapıları olan mahalleler oluşmuştur. Caddeler, bulvarlar açılmıştır. Kamu binaları yapılmıştır. Vatandaşlar evler yapmıştır. Hala bu sorunu yok gibi yaşamak, buraları orman olarak görmek son derece yanlıştır. Buraların mülkiyet sorunu çözülmek zorundadır. CHP olarak, 2B arazilerindeki mülkiyet sorununu çözeceğiz. Şehirleşmenin olduğu yerlerdeki arazileri emlak vergisi değeri üzerinden, sahibi olan vatandaşlara devredeceğiz. Orman köylülerinin yaşadığı yerlerde ise bu arazileri orman köylülerine bedelsiz olarak vereceğiz. Şehirlerde yapıların olduğu 2B arazilerinde ecri misil sorununu da çözeceğiz. Kadastronun yapıldığı ve hak sahibinin belirlendiği bu arazilerde geçmişe yönelik olarak ecri misil alınması uygulamasına son vereceğiz.''