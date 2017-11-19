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Spor

Hamza Yerlikaya: ''Milletimizin ve spor camiamızın başı sağ olsun''

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze namazına katılan Hamza Yerlikaya, üzgün olduğunu dile getirdi

19 Kasım 2017 16:12

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için Fatih Camii\'nde düzenlenen cenaze namazına katılan Hamza Yerlikaya, üzgün olduğunu dile getirdi. 
Naim Süleymanoğlu\'nu en son Cumhurbaşkanı ile birlikte ziyaret ettiklerini dile getiren Hamza Yerlikaya, \'\'Güzel anılarımız oldu. Orada \'devletimi çok seviyorum\' dedi. Yanına çağırdı, oturduk. \'Cumhurbaşkanım sizi çok seviyorum. Spora çok katkınız var. Devletimizi, milletimizi çok seviyorum\' dedi. Efsaneydi. Mekanı cennet olsun. Büyük insandı. Kalplerde yaşayacak. Allah taksiratını affetsin. Her nefis ölümü tadacak. Milletimizin ve spor camiamızın başı sağ olsun\'\' dedi.
Süleymanoğlu\'nun her zaman spora hizmet ettiğini ifade eden Yerlikaya, \"Dünya halterine hizmet etmek istiyorum\' demişti. Sürekli söylerdi, konuşurduk. 2009\'da tedavi edildi. Sonraki süreçte Cumhurbaşkanımız açıklama yapmıştı. Naim\'e destek zamanı diye. Evime de yakın bir yerde tedavi görüyordu. Akşamları da ailesiyle birlikte oluyorduk. \'Milletimizi, devletimizi çok seviyorum, Cumhurbaşkanımıza çok bağlıyım derdi\'\' diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yerlikaya\'nın açıklamaları

Mustafa AKIN - İdris Tiftikçi / İstanbul,(DHA)
 

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