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“Hamza Hamzaoğlu’nun yaptığı babalıksa ben de anne değilim!”

Sinem Yanmaz: Neden, Allah rahmet eylesin dedesi, babaannesi, halaları, kardeşleri oğlumun varlığından habersizdi bunca yıl?

02 Haziran 2016 19:49

Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile bir oğlu olduğunu açıklayan Sinem Yanmaz, futbol adamının, ’Benim çocuğum’ açıklamasına sosyal medyadan yanıt verdi. Yanmaz, "Oğlunu bunca yıl hayatına dahil edemeyip, meşru kılamayıp da şimdi ’Oğlumdur’ açıklaması yapmak, ona annesiyle bir yalan balonu içerisinde gayrimeşru yaşamı layık görmek babalıksa, ben de anne değilim" dedi.

Sinem Yanmaz bu hafta başında kişisel Facebook sayfasından da yaptığı bir açıklama ile "Hamza Hamzaoglu’nun oğlu Eşref Çınar Hamzaoglu’nun annesiyim" paylaşımında bulundu. Sinem Yanmaz’ın bu iddialarının basında yer alması üzerine bir açıklama yapan Hamzaoğlu, "Eşref Çınar Hamzaoğlu, en başından itibaren şahsım tarafından tanınan ve nüfusuma kaydettirmiş olduğum oğlumdur" dedi.

Bunun üzerine Sinem Yanmaz, yine Facebook sayfasından ’Cevaben’ başlıklı paylaşımda bulundu. Kendisine ’gizli- saklı hayat dayatıldığını’ ve kendi yoluna gitme özgürlüğünün tanınmadığını ileri süren Sinem Yanmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Neden bana ’En kısa zamanda eşime söyleyeceğim’ yalanı defalarca gözümün içine baka baka söylendi? Madem eş bilmiş ve kabullenmiş ne güzel, neden oğlum bunca yıl babasıyla bir parka dahi gidemedi, sokaklarda elinden tutamadı? Neden babamız ’hamzahamzaoglu’dur diyemedik biz saklayarak, saklanarak yasadık? Neden, Allah rahmet eylesin dedesi, babaannesi, halaları, kardeşleri oğlumun varlığından habersizdi bunca yıl? Oğlunu sadece nüfusta tanıyor olmak, kişisel menfaatler uğruna bunca yıl onu hayatına dahil edemeyip, meşru kılamayıp da simdi ’Oğlumdur’ açıklaması yapmak, ona annesiyle bir yalan balonu içerisinde gayrimeşru yaşamı layık görmek babalıksa, ben de anne değilim."

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