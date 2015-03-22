Hamza Hamzaoğlu'ndan Abdürrahim Albayrak göndermesi: Yakında biz de fenalaşacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 3-2'lik Kasımpaşa galibiyeti sonrası, "Bu bir kırılma maçı olabilir" dedi. Hamzaoğlu, başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın tribünde fenalaştığının hatırlatılması üzerine, "Yakında biz de fenalaşacağız" esprisini yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kasımpaşa karşısında 2-0 geriye düşmelerine rağmen 3-2 kazanmayı başarmalarının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, oyuna tutuk başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Rakibimiz bizi çözme adına aldığı her topta uzun oynayınca, mesafeler açıldı ve ortaya güzel bir oyun çıkmadı. Kötü oyunumuza rağmen ilk yarıda yine de pozisyonlarımız vardı ama devre arasına 2-0 geride girdik. Oyuncularımızla devre arasında, daha sakin olmamız gerektiğini, golü düşünmekten oyunu bıraktığımızı, bunun için de maçtan koptuğumuzu konuştuk. Önce oyunu elimize almamız gerekiyordu Bunun için de daha yakın oynamalıydık. İkinci yarı bunu uyguladık ve hemen skoru da bulduk. Zor bir deplasmandı ve iyi bir mücadele oldu. Maçta 2-0 geriye düştükten sonra kazanmak çok önemli. Bu bir kırılma maçı olabilir. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah devamını getiririz."

‘Burak'ı sahaya sürerek risk aldık’

Olcan Adın'ın ilk yarıda bekleneni veremediğini dile getiren Hamzaoğlu, ikinci yarıda oraya Umut'u kaydırıp, Burak Yılmaz'ı sahaya sürdüklerini anlatarak, "Burak'a sahaya sürerek aslında risk de aldık. Eğer lehimize bir skor oluşsa belki riske de etmeyecektik onu. Şükürler olsun ki bir sakatlık olmadan bitirdi. Şimdi önümüzde milli maç arası nedeniyle uzun bir zaman var" şeklinde konuştu.

‘Eksikleri düşünmüyoruz’

Sarı-kırmızılı teknik adam, takımda Semih Kaya, Felipe Melo, Burak Yılmaz gibi oyuncuları son dönemde verimli kullanamadıklarını aktarılıp, eksiklerle ilgili fazla değerlendirmede bulunmadığının sorulması üzerine, kendilerinin bu tip şeyleri düşünmediklerini dile getirdi.

Eksikleri düşünmenin veya gündeme getirmenin kendilerine fayda getirmediğinin altını çizen Hamzaoğlu, "Eksikleri bir tarafa koyup, bir an önce iyileşmelerini beklerken, diğer oyunculardan en iyi verimi almaya çalışmamız gerekiyor. Keşke tüm oyuncularımız iyi olsaydı. Belki o zaman bazı maçları kazanabilirdik. Hiçbir zaman cezalılardan ya da sakatlardan yakınmayacağız. Bu şekilde Hamit'i, Olcan'ı, Koray'ı, Yasin'i kazandık. Takım olarak olayı sahiplendik. Herkes katkı yapmaya başladı" diye konuştu.

‘Derbiyi rahat izleyeceğiz’

Hamza Hamzaoğlu, Kasımpaşa galibiyeti sonrası yarınki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini rahat bir şekilde izleyeceklerini söyledi.

"Şimdi derbiyi rahat seyredeceğiz" diyen sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Bizim için hangisi hayırlıysa, o sonuç olsun" şeklinde görüş belirtti.

‘Burak öyle bir gol attı ki...’

Hamzaoğlu, Burak Yılmaz'ın galibiyeti getiren golü atmasının ardından formasını çıkarması nedeniyle gördüğü sarı kartın hatırlatılması üzerine, bu durumu normal karşıladığını kaydetti.

"Burak öyle bir maçta, öyle bir gol attı ki, sarı kartı düşünecek pozisyonda değildi" ifadesini kullanan Hamzaoğlu, "Aslında hiçbirimiz değildik. İnşallah bu sarı kart ileride bizi yalnız bırakmasına neden olmaz. Oyuncu, o coşkuyla formasını çıkarabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

‘Bizim sorumluluğumuzu kim alacak?’

Sarı-kırmızılı teknik adam, maçın son anlarında Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Albayrak'ın tribünde rahatsızlık geçirmesi hatırlatılarak, "Bunun sorumluluğunu da alıyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "Yakında biz de fenalaşacağız. Bizim sorumluluğumuzu kim alacak?" yanıtını verdi.

Abdurrahim Albayrak için "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Hamzaoğlu, "Kendisini çok kaptırıyor. İnşallah son olur. Bir daha böyle bir şey yaşamamasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Galatasaray takımına 3 gün izin verildiği ve çalışmaların 25 Mart Çarşamba günü başlayacağı duyuruldu.