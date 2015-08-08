Hamza Hamzaoğlu: Süper Kupa bizim için çok önemli

Galatasaray ile Bursaspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa öncesi, Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Süper Kupa da bizim için çok önemli inşallah 3. kupayı da alırız" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Hamzaoğlu, Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ile iki takımın kaptanları Selçuk İnan ve Ozan İpek'in katıldığı ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, basın toplantısında şunları söyledi:

"Geçtiğimiz sezonu iyi bir finalle noktaladık. Bu sezona da Bursaspor ile yine güzel bir maçla merhaba diyeceğiz. Biz de bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Bursaspor ile güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Sadece futbolun konuşulduğu güzel bir maç olsun istiyoruz ama Süper Kupa da bizim için çok önemli. İnşallah 3. kupayı da alırız. Ancak her şey sahada olacak ve sahada bitecek. Kaybedenin kazananı taktir ettiği bir maç olacaktır. Yarınki maç için biraz daha şanslı gibi görünüyoruz kağıt üzerinde. Kadromuzu koruduk ve transferlerle güçlendirdik. Ancak Bursaspor'un da geçen sezonkinden aşağıda olacağını düşünmüyorum. İnşallah seyir zevki güzel bir maç olur."

Hamzaoğlu, kadroda yer almayan oyuncular ile ilgili, "Carole geldiği günden bu yana performansını yükselterek devam ediyor. Ancak 18 kişilik bir kadroyla gelmek zorundayız. Sadece Carole değil, Sercan da kaldı. Carole bize çok katkı sağlayacak bir oyuncu. Transfer konusuna gelince, büyük camialar takımlarına büyük transferler bekler. Ancak şartlar, elimizdeki takımın yeterliliği, zaten ihtiyacımız olan transferleri birkaç sene önce yapmışız. Geçtiğimiz sezon da iki kupayı kazanan bir takım var elimizde. Biz çok fazla eksiğimiz olmadığı için transfer yapmadık. Amacımız mevcut kadromuzun gücünü arttırmak. Bu sene de sahadaGalatasaray'a layık bir takım olacak. Galatasaray takımı sahada kendini hissettirecek" cevabını verdi.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Hamzaoğlu, "Kadromuzu güçlendirecek her oyuncuyu alabiliriz. Geçen sezon defansif oyuncularımızın sakatlıkları biraz fazlaydı ama dediğim gibi uygun bir oyuncu bulursak alabiliriz. Aceleci olmayı düşünmüyorum ama araştırmalarımız sürüyor" bilgisini paylaştı.