Hamza Hamzaoğlu: Galatasaray'dan teklif aldım ve kabul ettim

Galatasaray, İtalyan teknik adam Cesare Prandelli'den boşalan teknik direktörlük görevi için Milli Takım'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hamza Hamzaoğlu'na teklif götürdü.

Sarı-kırmızılı yönetim, dün yaptığı toplantının ardından İtalyan teknik adam ile yollarını ayırma kararı almıştı...

Bu karar henüz resmiyet kazanmadan, Hamza Hamzaoğlu'nun ismi geçmeye başladı.

Milli Takım'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hamzaoğlu, bu görüşmeyi NTV Spor'a açıkladı.

Galatasaray'a olumlu cevap verdiğini belirten Hamzaoğlu, "Galatasaraylı yöneticilerle telefonla görüştük. Galatasaray bizim camiamız, olumsuz bir cevap vermedim. Yönetim de kendi arasında konuşacak. Ancak ben de şu anda TFF'de görevliyim. TFF'nin de onayının olması halinde, Galatasaray ile görüşeceğiz" dedi.

Galatasaray'dan 'Terim' açıklaması

Galatasaray Kulübü, teknik direktörlük görevi için Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'le görüşüldüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün bazı medya organlarında Sayın Fatih Terim'le görüşüldüğü yönünde haberler yer almıştır. Değerli Türkiye Futbol Direktörümüz Fatih Terim'le böyle bir görüşme yapılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.