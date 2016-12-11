Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor'u ağırlayan Beşiktaş, Cenk Tosun'un 53'üncü ve 65'inci dakikalarda kaydettiği iki penaltı golüyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Maç sonu değerlendirme yapan Bursaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Aynı pozisyonlar bize olsaydı verir miydi bilemiyorum. Penaltıların ardından takım biraz oyundan düştü" dedi.

Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları şöyle:



"Maç aslında planladığımız gibi başladı. Beşiktaş’ın alanlarını kapattık. Yakaladığımız toplarla hızlı hücumları gerçekleştirdik. O dakikalarda bir gol bulmamız lazımdı. Deniz’in yakaladığı pozisyon çok netti. Onun dışında bir iki atağımız daha olacaktı ama tercihlerimiz doğru olmadı. Deplasmanda bundan çok daha iyisini yapmasını bekleyemezsiniz. Takım elinden geldiğince mücadelesini ortaya koydu. Penaltılar düşündürücü. Verilebilir de verilmeyebilir de. Aynı pozisyonlar bize olsaydı verir miydi bilemiyorum. Penaltıların ardından takım biraz oyundan düştü. İster istemez gardınız düşüyor. Ondan sonra yine devam ettik ama 2. Penaltı geldi. Ona rağmen yine devam ettik ama kazanmayı yetecek golleri bulamadık. Ben oyuncularımı oynadıkları oyundan dolayı tebrik ediyorum.”