Hamza Dağ: Bankacılık sisteminde yanlış bir durum var

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bankacılık sisteminde yanlış bir durum olduğunu belirterek, \"Dolar arttığında ekonomistler her seferinde bu faizi artırdığı zaman kendilerine göre doların düşeceği gibi bir yöntemleri var. Bankacılık sistemi ortaya çıkmasından sonra aslında faiz diye de bir mevzu var. Sistemin geldiği nokta itibari ile sistemin başladığı zaman itibariyle bir yanlış durum var\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bugün bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Uşak\'a geldi. Dağ, partisinin akşam saatlerinde düzenlediği İl Danışma Toplantısı\'na katıldı. Toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ\'ın yanı sıra, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, İl Başkanı Mehmet Çakın, İlçe Belediye Başkanları Zafer Arpacı ve Mustafa Çetin\'in yanı sıra birçok partili katıldı.

\'SÜREÇ YİNE CUMHURBAŞKANIMIZI HAKLI ÇIKARTACAKTIR\'

Toplantıda konuşan Hamza Dağ, \"2008\'de dünya finans krizi yaşarken Recep Tayyip Erdoğan bu kriz bizi teğet geçecek dediğinde o namı değer ekonomistler Cumhurbaşkanımızın ekonomiyi çok bilmediği gibi sözler sarf ediyorlardı. Süreç Cumhurbaşkanımızı haklı çıkardı mı? Çıkardı. Şimdi de şu an yaşadığımız süreç ekonomik operasyon. Cumhurbaşkanımızın bu süreçte bir manipülasyon var demesine karşı yine ekonomistler, muhalefet, zaman zaman da içimizdeki bazı arkadaşlar eleştiriler getirme noktasında hareket halinde oluyorlar. Süreç yine Cumhurbaşkanımızı haklı çıkartacaktır\" dedi.

\'BANKACILIK SİSTEMİNDE YANLIŞ BİR DURUM VAR\'

Dağ konuşmasının devamında, \"Dolar arttığında ekonomistler her seferinde bu faizi artırdığı zaman kendilerine göre doların düşeceği gibi bir yöntemleri var. Bankacılık sistemi ortaya çıkmasından sonra aslında faiz diye de bir mevzu var. Sistemin geldiği nokta itibari ile sistemin başladığı zaman itibariyle bir yanlış durum var\" dedi.

