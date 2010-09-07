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HAMUR LEĞENİNDE BOĞULDU MALAZGİRT (A.A)

07 Eylül 2010 17:29

-HAMUR LEĞENİNDE BOĞULDU MALAZGİRT (A.A) - 09.07.2010 - Muş'un Malazgirt ilçesinde hamur leğenine düşen 15 aylık bebek öldü. İlçeye bağlı Hancağız köyünde anne Ayfer Akural, ekmek yapmak için yoğurduğu hamuru mutfakta bırakıp evin bahçesindeki tandırı yakmaya gitti. Bu sırada salonda bulunan 15 aylık Aleyna bebek, mutfağa giderek içi hamur dolu leğeniyle oynamaya başladı. Plastik hamur leğeninin içine düşen Aleyna Akural, hayatını kaybetti.  Yakınları tarafından leğenden çıkarılan ve Malazgirt Devlet Hastanesinde kaldırılan Aleyna Akural'ın oksijensiz kaldığı için öldüğü belirlendi. 

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