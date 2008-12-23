Hamsiyi formasına koyacak

Trabzonspor asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, yörenin simgesi olan hamsi figürünün gelecek sezonla birlikte formalara işlenebileceğini söyledi.



Hacısalihoğlu, "Trabzonspor bu şehrin en büyük simgesi. Onun yaptığı her hareket bu şehirde benimsenir. Hamsiyi tüm Türkiye'ye güzel göstermek için elimizden geleni yapacağız. Bunun için ilk olarak hamsinin rengi olan griyi formalarımıza işleteceğiz" dedi.



Asbaşkanı Hacısalihoğlu, parçalı formaların sezonun ikinci yarısına yetiştirilmeye çalışıldığını söyledi.



Ara trabsferde kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren bordo-mavili kulüpte, futbol koordinatörü Özkan Sümer'in yönetime sunacağı rapor bekleniyor.



Eksikliği hissedilen sol açık mevkisi için Hollanda'nın Twente takımında forma giyen Etiyopya asıllık Hollandalı Youssouf Hersi ve Ankaraspor'dan Özer Hurmacı'nın isimleri ön plana çıkıyor.



Kasımpaşa'nın Trabzon doğumlu futbolcusu Erhan Küçük'ün de bordo-mavili kulübün transfer gündeminde yer aldığı belirtiliyor.

