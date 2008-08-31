Hamsiye 'Kota'lı avlanacak

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, ticari su ürünleri avcılığını düzenleyen kuralları, ilk kez 4 yıllık olarak belirledi. Hamsi ve beyaz kum midyesi acılığına kota getirilirken, yeni avcılık kuralları, bugünden itibaren uygulanacak. Bakanlığın, 31 Ağustos 2012’ye kadar uygulanacak Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliği, 1 Eylül 2008’de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlandı.





Ağlara kod numarası

Tebliğe göre, uzatma ağları ve diğer istihsal vasıtalarında, 1 Eylül 2010’dan itibaren ait olduğu balıkçı gemisinin ruhsat kod numarası bilgisinin bulunması uygulamasına geçilecek. Ruhsat tezkeresi sahibi gerçek kişiler, ayrı bir izin verilmediği takdirde, sadece bakanlıkça ruhsatlandırılmış balıkçı gemileri ile avcılık faaliyetinde bulunabilecekler. Menşe belgeli bir ürünün pazarlanması aşamasında birden fazla yere dağıtımı yapılabilmesi için "Su Ürünleri Dağıtım/Satış Belgesi" alınması zorunluluğu getirildi.





Hamsiye düzenleme

Hamsi avında geçen yıl başlatılan gündüz avı yasağı devam edecek. Marmara Denizi ve Karadeniz’de, gırgır ağları ile hamsi avcılığı 16.00-08.00 saatleri arasında yapılacak. Gırgır ağları, belirtilen saatler dışında, hamsi avlamak amacıyla denizde bulundurulamayacak. Geçen yıl balıkçılar, 16.00-06.00 saatleri arasında hamsi avlayabiliyordu. Gırgır ağları ile hamsi avcılığı yapacak balıkçı gemileri, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden avcılık izin belgesi alacak.





Teknelere göre av

Bakanlığın daha önce yayınladığı genelgeye göre, 15 metreden küçük tekneler günde 250, 15-19.99 metre büyüklükteki tekneler 300, 20-24.99 metre büyüklükteki tekneler 500, 25-29.99 metre büyüklükteki tekneler 600, 30-34.99 metre büyüklükteki tekneler 700, 35-39.99 metre büyüklüğündeki tekneler 750, 40-44.99 büyüklüğündeki tekneler 800, 45-49.99 metre büyüklüğündeki tekneler 850, 50 metre ve üzeri tekneler ise 900 kutu veya kasa hamsiyi karaya çıkarabilecek.





Kasada 12 kilo

Uzatma ağları ile dönem boyunca sardalya avcılığı yapılabilecek. Bakanlık ayrıca, hamsi, sardalya ve istavrit balıkları için bir kasada taşınacak balık miktarını da balığın daha canlı ve ezilmeden naklini sağlamak üzere düşürdü. Bu balıklar, karaya çıkarılışlarından itibaren, en fazla net ağırlığı 12 kiloyu geçmeyen kasa veya kutularla nakledilebilecek.

Amaç uzatmak

İstanbul Balık Müstahsilleri Derneği İkinci Başkanı Abdullah Denizer, uygulamanın kesinlikle "kota" olmadığını vurguladı ve balık avlanma sezonunu uzatmayı, balıkçının gelirini artırmayı, halka daha sağlıklı, taze, hijyen balık sunmayı hedeflediğini söyledi. Denizer, "Geçen yıl biz kendi bölgemizde tekne başına 500 kasa avlanma miktarı koymuştuk. Ama buna tüm balıkçıların uyması sağlanmadı. Bakanlığın gündüz avı yasağı, sezonun uzatılması açısından önemli yarar sağladı. Bu yıl ayrıca tekne başına avlanma sınırı getirilmesini destekliyoruz" dedi.

Avlanacak balıklara asgari boy sınırı

Tebliğe göre, ağırlığı 1000 gramdan az ahtapot,

8 kg’den az orkinos,

Boyu 9 cm’den küçük hamsi,

13 cm’den küçük barbunya,

15 cm’den küçük çipura,

40 cm’den küçük kalkan

18 cm’den küçük levrek yakalanamayacak.

Av için asgari boy büyüklüğü, deniz böceğinde 20 cm’den 25 cm’ye,

Karagöz balığında 15 cm’den 21 cm’ye,

Mavi yengeçte 8 cm’den 13 cm’ye çıkarıldı.

Kılıç balığındaki boy yasağı kaldırıldı.

13 cm’den küçük mezgitin yakalanması yasaklandı.

Uzunkanat orkinos için boy sınırlaması kaldırıldı.





