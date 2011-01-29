Hamsi'nin kilosu 5 TL'yi buldu

T24 - Karadeniz'de bol avlandığı dönemlerde kilosu 1 liraya kadar düşen hamsi, Gürcistan kara sularına gidince fiyatı da 5 liraya kadar yükseldi.









Trabzon Balık Pazarı'ndaki balıkçılar, 1 Eylülde başlayan av sezonunun zaman zaman verimli geçtiğini, hamsinin kilosunun bol miktarda avlandığı Kasım ve Aralık aylarında 1 liraya kadar gerilediğini belirtti. Hamsinin Türk kara sularını terk ederek Gürcistan kıyılarına gittiğini ifade eden balıkçılar, Karadeniz'in karşı kıyısından getirilen hamsiyi satmak zorunda kaldıklarını, bu nedenle fiyatının 5 liraya kadar yükseldiğini söyledi.

İstavritin 15 gündür tezgahlarda bulunmadığını ifade eden balıkçılar, mezgitin ise Samsun'da avlandığını, fiyatının 4 liradan 15 liraya kadar değiştiğini kaydetti.



Moloz'da uzun yıllardır balıkçılık yapan Murat Yaylı, aşırı avlanmanın hamsi stoklarını tükettiğini savunarak, “Trollerle yapılan avcılık denizin dibini kazıyor, bu da balığa büyük zarar veriyor” dedi.

Sahil dolgusunun balık yuvalarını tahrip ettiğini de öne süren Yaylı, “Bilinçsiz avcılık Karadeniz'de hem balık miktarının hem de neslinin azalmasına neden oluyor. Avcılık yapan büyük kayıkların iyi denetlenmesini istiyoruz. Böyle giderse 15-20 yıl sonra satacak balık bulamayacağız” diye konuştu.



Balıkçı Mehmet Can ise yavru balıkların zarar görmemesi için avcılığın belli kurallara göre yapılmasını ve denetimlerin sıkılaştırılmasını istedi





