Hamsili servet

T24- 21 yıl önce Ordu'da hamsi işleme fabrikası kuran işadamı her yıl 2 milyon avroluk ihracat yapıyor...













Ordu'nun Fatsa İlçesi'ne 21 yıl önce hamsi işleme fabrikası Aspra Su Ürünleri Ticaret ve Limited Şirketi'ni kuran İtalyan işadamı Carlo Salvatore Guttadauro, buradan yılda 2 milyon Euro'luk hamsi ihracatı yaptığını söyledi.



Aspra Su Ürünleri Ticaret ve Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Carlo Salvatore Guttadauro, 21 yıl önce Ordu'nun Fatsa İlçesi'ne gelerek hamsi ve kum midyesi işleme fabrikası kurdu. Karadeniz sahilindeki çeşitli illerdeki balıkçılardan satın aldığı hamsi ve kum midyesini Fatsa'ya getirip fabrikasında işleyen Guttadauro, burada önce salamura ediyor daha sonra içerisine özel sos koyup paketleyip İtalya'ya ihraç ediyor. Fabrikasında 250 kişinin sigortalı olarak çalıştığını söyleyen Guttadauro, "Yılda toplam 850 ton hamsi ve kum midyesi işleyip 2 milyon Euroluk bir ihracat gerçekleştiriyoruz. 6 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu fabrikada işçilerimiz çalışıyor işlerimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Sürekli balık aldığımız için tüm Karadeniz'deki balıkçılara da iş imkanı sağlamış oluyoruz" diye konuştu.



Yaşanan ekonomik krizin kendilerini etkilemediğini söyleyen Guttadauro, "Fatsa'ya yine 1 yıl içerisinde midye işleme fabrikası daha kurmak ve işçi sayısını da 500'e çıkarmak istiyoruz. Türkiye'yi çok seviyorum. Karadeniz Bölgesi de çok güzel. Fatsa'ya aşık oldum ve burada yatırım yapıp insanlara iş imkanı sunduğum için çok mutluyum" dedi.