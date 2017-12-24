Hamsi festivalinde 5 ton hamsi dağıtıldı

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Fatsa ilçesinde Fatsa Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen 2\'nci Hamsi Festivalinde 5 ton hamsi tüketildi. Çok sayıda kişi kilosu 15-20 TL\'den satılan ancak festivalde pişirilip ücretsiz ikram edilen hamsiyi alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Fatsa İlçesi\'nde Fatsa Dernekler Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzen Hamsi Festivali 15 Temmuz Özgürlük Meydanı\'nda düzenlendi. Festivale, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Fatsa İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Dernekler Federasyonu Başkanı Yakup Yeşiltaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Programda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, çok güzel bir organizasyon yapıldığınıanlatırken şöyle dedi:

\"Bu sene hamsinin çok olacağını umuyorduk ama maalesef umduğumuz gibi olmadı. Sezon erken bitti. Bizde sonuna yetişmiş olduk. Bu tür etkinliklerin amacı bir arada olmaktır. Karadeniz’in her yeri ayrı bir güzel. Ülkemizin her yeri ayrı bir güzel. Ama bizim de kendimize göre geleneklerimiz var, göreneklerimiz var. Bunları hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Bunları hiç bir zaman yok etmemeliyiz.\"

Ardından pişirilen 5 ton hamsi ücretsiz olarak dağıtıldı. Kilosu 20 TL\'den satılan hamsiyi ücretsiz almak isteyenler adeta birbirleriyle yarıştı.



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