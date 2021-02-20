Hamsi denizden tezgâha gelene kadar 3 kat zamlanıyor

Karadeniz'de hamsi avı 1 aylık aranın ardından getirilen ek tedbirlerle yeniden başladı. Hamsi avlandığı bölgeden nakledildiği illere olan uzaklığa göre tezgâhlarda 3 katını bulan fiyatlarla satılıyor.

Avlanabilir boy uzunluğu olan 9 santimin altında ve et verimlerinin de düşük olduğu tespit edilmesi üzerine yasaklanan hamsi avı, ek tedbirlerle 1 ay aranın ardından yeniden başladı. Balıkçılar, ağlarını hamsi için Karadeniz’in bereketli sularına bıraktı.

Yasağın sona ermesiyle avlanan hamsiler, balıkçı tezgahlarındaki yerini aldı. Hamsi avlandığı bölgeden nakledildiği illerin uzaklığına göre 3 katını bulan fiyatlarda tezgahlarda yerini alıyor. Son günlerde Karadeniz’deki fırtına nedeniyle sınırlı avlanabilen hamsinin kilosu Rize’de 20, Trabzon’da 25, Samsun’da 30, İstanbul’da ise 40 ila 50 TL’ye satılıyor.

"Fiyatını miktar belirler"

Tekne kaptanı Mustafa Kuru, 15 TL’ye satılan hamsinin kendilerine maliyetinin 5 TL olduğunu belirterek, "Günlük 1 tonu aşkın mazot harcıyoruz, 25- 30 personel çalıştırıyoruz, bunun maliyeti var. Bu teknenin bana aylık maliyeti 500 bin lira. Benim bu maliyeti denizden çıkarmam lazım. Çıkaramazsam 2. ay denize açılamam. Bu 500 bin liralık masrafı 5- 10 liraya mal ettiğimiz hamsiden çıkaracağız" dedi.

Balık toptancısı Adem Duman da, "Balıklar tutulur bize gönderilir, bizde satarız. Yüzde 10 komisyonumuzu alırız. Fiyatı, balığın çokluğu ya da azlığı belirler. Az olduğu zamanlarda bazen balığın fiyatını belirlemek için müzayede yaparız. Belirli bir fiyat bulunur ve satışı yapılır" şeklinde konuştu. (DHA)