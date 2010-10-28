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Dünya

HAMMARBERG'DEN IRKÇILIK UYARISI    STRASBOURG (A.A)

28 Ekim 2010 21:06

-HAMMARBERG'DEN IRKÇILIK UYARISI    STRASBOURG (A.A) - 28.10.2010 - Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Thomas Hammarberg, Avrupa'da Müslümanlara yönelik hoşgörüsüzlüğün arttığı uyarısında bulundu Hammarberg yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa'daki oy kaygısı içinde hareket eden bazı sorumsuz siyasetçilerin Müslümanları hedef alan açıklamalarını sert bir şekilde eleştirdi. Müslümanlara yönelik hoşgörüsüzlüğün çeşitli şekilde ırkçı eylemlere dönüştüğü uyarısını yapan temsilci, Avrupa'da yapılan birçok araştırmanın da bu yöndeki endişeleri haklı çıkardığı görüşünü dile getirdi. Açıklamada, Avrupa'da Türk, Arap ve Güney Asyalı göçmenlere yönelik ırkçılığın arttığı belirtildi ve bu göçmen gruplarının eğitim ve iş gibi alanlarda ırkçı davranışlara hedef oldukları bildirildi. Avrupa Konseyi temsilcisi, bu durumun ciddi bir insan hakları ihlali oluşturduğunu belirterek, özellikle aşırı sağcı politikacıların söylemlerinin de bu konuda etkili olduğunu ifade etti.  

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