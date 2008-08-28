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Spor

Hamit'in sakatlıktan kurtulamıyor

Bayern Münih'te top koşturan milli oyuncu Hamit Altıntop'un dizindeki sakatlığı nüksetti. Alman kulübünün doktorları yıldız oyuncunun sahalara ne zaman döneceği konusunda k

28 Ağustos 2008 03:00

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'de oynayan milli futbolcu Hamit Altıntop, bir kaç hafta yeşil sahalardan uzak kalacak.

Bayern Münih kulübünün internet sayfasında yer alan bir haberde, Türk Milli Takımı'nda mart ayında Belarus'a karşı yaptığı karşılaşmada sağ ayağından sakatlanan Hamit'in, bu sakatlığından dolayı hala sorunlar yaşadığı ve bir kaç hafta oynayamayacağı belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle yapılan ameliyatta bacağına demir plaka konulan Hamit'in kemiklerinin bu plakaya karşı tepki gösterdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Hamit'in Almanya Kupası karşılaşmasında da sağ ayağında ağrıları olduğunu söylediği, bu nedenle Hamburger SV'ye karşı oynanan karşılaşmada yer almadığı ifade edilen haberde, son olarak Dortmund'a karşı ilk 11'e forma giyen milli futbolcunun ne zaman sahalara döneceği konusunda tarih verilmedi.

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