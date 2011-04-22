-HAMİT GEYLANİ BDP GENEL BAŞKANI ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - BDP Parti Meclisi, bağımsız milletvekili adaylığı için genel başkanlıktan istifa eden Selahattin Demirtaş'ın yerine Hamit Geylani'yi seçti. BDP Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Parti Meclisi'nin dün Diyarbakır'da toplandığı belirtildi. Siyasal gelişmelerin ve sürecin değerlendirildiği toplantıda, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı ile karar sonrasında yaşanan olayların da gündeme geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''YSK'nın hukuksuz ve keyfi kararı, halkımızın, demokratik kamuoyunun haklı ve görkemli demokratik tepkisiyle geçersiz hale getirilmiştir. Bu, son tahlilde olumlu bir sonuç olsa da, buna neden olan antidemokratik yasa ve anayasa hükümleri varlığını korumakta ve demokratik siyasetin önünü tıkamaya devam etmektedir. Yine, bölgede ortamın gerilmesinde, halkımızın demokratik tutumuna kolluk kuvvetlerinin adeta terör estirecek şekilde cevap vermesi, onlarca insanımızın yaralanması ve İbrahim Oruç adlı gencin polis tarafından hedef gözetilerek öldürülmesinden Hükümetin sorumlu olduğu tespit edilmiştir. İbrahim Oruç'un failleri bir an önce bulunup tutuklanmalı, demokratik tepkisini gösterdiği için gözaltına alınan veya tutuklanan tüm insanlarımız derhal serbest bırakılmalıdır'' Toplantıda bağımsız milletvekili adayı olmak için istifa eden genel başkan, Parti Meclisi ve MYK üyeleri yerine de seçim yapıldığı belirtildi. Yapılan seçimde BDP Genel Başkanlığı'na Hamit Geylani, boşalan MYK üyeliklerine de Ömer Ağın, Büşra Ersanlı, Osman Ergin, Yıldız Aktaş, Hüseyin Dağ, Özlem Yanat ve Yüksel Mutlu'nun seçildiği bildirildi.