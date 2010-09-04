-''HAMİT ALTINTOP'UN ROKET GOLÜ'' BUDAPEŞTE (A.A) - 04.09.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında Türkiye'nin deplasmanda Kazakistan'ı 3-0 yenmesi Macaristan spor medyasında geniş yer buldu. Macar spor medyası, Hamit Altıntop'un attığı 2. gole övgüler yağdırdı, ''Hamit Altıntop'un mükemmel roket golü Kazakistan'ın umutlarını yıktı'' ifadelerini kullandı. Kazakistan'ın elemelere iyi başlamak istediğini, ancak Türklerin Kazaklara göre çok daha iyi bir takım olduğu görüşünde birleşen Macar medyası, Hamit Altıntop'un golünden sonra Kazakların dirençlerinin kaybolduğunu belirttiler. Altıntop'un attığı golün ''yılın golü'' olabilecek güzellikte olduğuna değinen Macar spor medyasında, (A) milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hiddink'in Türkiye'yi iyi yerlere taşıyacağı yorumları yapıldı.