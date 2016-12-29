Hamit Altıntop'a 'şaibe' suçlaması

Galatasaray’ın, Ziraat Türkiye Kupası maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor’a 3-2 mağlup oldu. Spor yazarı Levent Tüzemen, Hamit Altıntop'un Tuzlaspor yönetim kurulu üyesi olduğunu belirterek, "Kusura bakma sen buranın yönetim kurulu üyesisin, bu maçta işin yok" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı canlı yayınlayan A Spor’da yorumculuk yapan Levent Tüzemen, maç sonrası ilginç ifadeler kullandı.



Galatasaray’ın yediği 2. golde büyük bir hata yaparak topu rakibe kaptıran Hamit Altıntop’a dikkat çeken Tüzemen, şunları söyledi: “Hamit Altıntop, Galatasaray’ın oynadığı Tuzlaspor’un yönetim kurulu üyesi. O zaman Galatasaray’ın oyuncusu olarak maça çıkma! Kusura bakma, sen buranın yönetim kurulu üyesisin, senin maçta işin yok.



Maç başı para alacaksın diye çıkıyorsun. Şimdi şeytanın avukatlığını yaparsak yanlış yerlere gideriz. Bir hata yaptın, onun sonucunda skor 2-1 oldu. Galatasaray yönetimi ve Riekerink bunu görmedi mi? Hamit’in Tuzlaspor’a karşı iki maçta da oynaması hataydı.

Hamit burada topla yerden kalkamadı, dürttü ve o top rakibe gitti gol oldu.”

Eski futbolcular Tuzlaspor'u satın almıştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 14. sırada yer alan Tuzlaspor’un geçen hafta yapılan kongresinde yönetimi eski milli futbolcular devralırken, bunların 4’ü eski Galatasaraylılardan oluşmuştu.

Kongrede başkanlığa Murat Erdoğan seçilirken, Ümit Davala, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı ve Yıldıray Baştürk de 5 kişilik ‘yönetim kurulu asil üyeleri’ listesine seçilmişti.

"FIFA kurallarına göre şaibelidir"

Eski hakemlerden Ahmet Çakar da, kişisel Twitter hesabından yazdığı mesajda, “Eğer Hamit Altıntop Tuzlaspor yönetim kurulunda ise (resmen) bu maç FIFA kurallarına göre şaibelidir” ifadelerini kullandı.