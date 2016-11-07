Hamit Altıntop kendisine takım arıyor

Galatasaray'da 3 maçtır 18 kişilik kadroya giremeyen Hamit Altıntop, devre arası gitmenin planlarını yapıyor.

Geçen yıl 1 dakika bile sahaya çıkmamasına rağmen takımda kalan tecrübeli futbolcu, bu sezon forma şansı bulamamaktan rahatsız.

Ücreti maç başı ağırlıklı olan Hamit, kulübede yer almadığı için ekstra kazanç sağlayamıyor. 33 yaşındaki futbolcu devre arasında başka bir kulübe transfer olmak için arayışlara başlarken, önceliği doğduğu ve kariyerine start verdiği Almanya’daki bir takım olacak.

