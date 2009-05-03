Hamit Altıntop 'günün onbiri'nde



Almanya’nın Bayern Münih takımında forma giyen milli futbolcumuz Hamit Altıntop, Almanya’da bir gazetenin günün onbiri’ne seçildi.



- Almanya 1. Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te oynayan milli futbolcu Hamit Altıntop, dün Borussia Mönchengladbach karşısında sergilediği güzel oyun ve attığı bir gol ile ''Welt am Sonntag'' gazetesi tarafından ''günün onbiri''ne seçildi.



Bundesliga'da her hafta oynanan karşılaşmalardan sonra çeşitli takımlardan en iyi onbiri seçen gazete bu kez Hamit'i, en iyi 5 orta saha oyuncusu arasında gösterdi.



Hamit, dün Borussia Mönchengladbach'a karşı oynadığı karşılaşmada, durum 1-1 berabere iken 42. dakikada takımının ikinci golünü atmış ve Bayern Münih'in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağlamıştı.

