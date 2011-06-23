-HAMİT ALTINTOP AMELİYAT OLACAK MADRİD (A.A) - 23.06.2011 - Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Hamit Altıntop, belindeki sakatlık nedeniyle 27 Haziran Pazartesi günü Almanya'da ameliyat olacak. Real Madrid Kulübü'nün resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, kulüp doktorlarının tavsiyesi doğrultusunda Türk futbolcunun ameliyatının tatil döneminde olmasına karar verildiği bildirildi. Hamit'in çok düşükte olsa ''lomber bölge disk hernisi (bel fıtığı)'' problemi olduğu belirtilirken, bugüne kadar yapılan tedavilerin olumlu sonuç vermediği kaydedildi. Bu arada İspanyol medyası, Hamit'in yaklaşık 3 hafta önce Madrid'e gelerek kulüp doktorlarıyla bir görüşme yaptığını açıkladı. Real Madrid ile 4 yıllık sözleşme imzalayan 28 yaşındaki Hamit'in ne zaman sahalara dönebileceğiyle ilgili kulüp tarafından resmi bilgi verilmedi.