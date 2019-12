-HAMİT ALTINTOP "EVET" DEDİ Mİ? MADRİD (A.A) - 09.05.2011 - İspanyol spor gazetesi AS, Bayern Münih'te oynayan Türk futbolcu Hamit Altıntop'un Real Madrid'in teklif ettiği iddia edilen transfere ''Evet'' dediğini yazdı. Sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki Hamit'in lig bitiminde Real Madrid ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü. Almanlar tarafından ''Yeni bir Matthaüs'' yakıştırması yapıldığı söylenen Hamit'in, Madrid'in ihtiyacı olan, her mevkide oynayabilecek bir futbolcu olduğu vurgulandı. Bu arada, 2007-2009 sezonlarında Bayern Münih'te Hamit ile birlikte top oynayan Brezilyalı Ze Roberto, Türk futbolcuya övgüler yağdırdı. ''Altıntop'un Real Madrid'e geleceğini biliyor musun?'' sorusuna ''Evet. Onun için iyi olur'' diyen Ze Roberto, ''Çok iyi bir futbolcu ve iyi biri. Şahsi değil, grup, kolektif oyunu seviyor. Çok güçlü biri. Ayrıca defansif anlamda ikili pozisyonlarda her zaman kazanıyor. Bana göre çok kaliteli bir futbolcu'' ifadelerini kullandı. Ze Roberto, Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte ''galaksili futbolcu'' döneminin kapandığını belirterek, ''Mourinho, şampiyon bir takım yaratmak için galaksililer değil, Altıntop gibi kazanmasını bilenleri arıyor'' şeklinde konuştu. Öte yandan, Marca gazetesi de Hamit ile ilgili yaptığı tam sayfa yorumda, Türk futbolcunun ''fedakar, sağ kanatta uzun namlulu bir top gibi görev yapan, farklı mevkilerde çok kullanışlı bir futbolcu olduğunu'' yazdı. Hamit'in, oynadığı her takıma ve her yeni teknik direktöre çok kolay uyum sağladığı belirtilirken, ''golcüden daha çok asistçi olan Türk futbolcu, sahanın her yerinde oynama yeteneğine sahip'' denildi. İspanyol basını, Mesut Özil'i kadrosunda bulunduran Real Madrid'in, Nuri Şahin'inden sonra Hamit Altıntop'u da renklerine bağlayacağına kesin gözüyle bakıyor.