Hamilton şans tanımadı



Formula 1 Belçika Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı. Sezonun en heyecanlı yarışında bitime 2 tur kala Raikkonen'i geçen McLaren pilotu şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.





Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Belçika'da koşuldu. Takvimin en heyecan verici yarışlarından birine sahne olan Spa Pisti'nde kazanan isim son turdaki ataklarıyla Kimi Raikkonen'i geçen Lewis Hamilton oldu.



Spa pistinde 44 tur üzerinden yapılan yarışa 4. cepte başlayan Raikkonen, önce Kovalainen, ardından takım arkadaşı Massa'yı geçerek ikinciliğe yükseldi. İlk turda yarışa pol pozisyondan başlayan şampiyona lideri Lewis Hamilton'un spin atmasından yararlanan Fin pilot, yağmurun bastırmasıyla 2 tur kala önce liderliği Hamilton'a kaptırdı, ardından aracın kontrolünü kaybederek duvara çarptı ve galibiyete doğru gittiği Spa'dan puansız ayrıldı.



McLaren'den Lewis Hamilton, ilk sırada başladığı yarışta avantajını koruyamazken, son tura kadar Raikkonen'i geçme çabaları 2 tur kala sonuç verdi ve rakibini geçmeyi başararak, damalı bayrağı ilk göern isim oldu. Sezonun 5. galibiyetini alan 23 yaşındaki İngiliz pilot, 80 puanla şampiyona liderliğini sürdürdü.



Genel klasmandaki yerini koruyan bir diğer isim yarışı 2. bitiren Ferrari sürücüsü Felipe Massa olurken, podyumun son basamağı son anlardaki ataklarıyla BMW'den Nick Heidfeld'in oldu. Renault'nun şampiyon pilotu Fernando Alonso ise, Avustralya ve Macaristan'ın ardından Belçika'dan da 4.'lükle ayrıldı.



Formula 1'de sezonun 14. yarışı önümüzdeki hafta sonu İtalya'nın Monza Pisti'nde koşulacak.

