Hamilton kaybedecek





Renault'nun patronu Flavio Briatore, Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu yine kaybedeceğini, çünkü geçtiğimiz yılki hatalarından ders almadığını iddia etti.





Briatore, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada, "bana sorarsanız Hamilton şampiyonluğu yine kaybedecek" dedi.



Renault'nun şefi, "geçtiğimiz yıl son iki yarışa 17 puan önde girdikten sonra şampiyonluğu kaybederek Guinness Rekorlar Kitabı'na geçtiler. Şimdi beş puan öndeler ve bunu tekrarlama şansları var. Bence Massa şampiyon olur" diye konuştu.



Çin yarışı öncesinde Hamilton 84, Massa 79 puanda. İngiliz pilotun Pazar günkü mücadelede şampiyonluğu garantileme şansı var.



23 yaşındaki Vodafone McLaren Mercedes sürücüsü geçtiğimiz yıl da Çin'de zaferini ilan etme şansı yakalamış ancak son iki yarışa 17 puan farkla önde girmesine rağmen şampiyonluğu Kimi Raikkonen'e kaptırmıştı.



Hamilton'ın geçtiğimiz yılki hatalarından ders almadığını savunan Briatore, "hiçbir şey öğrenmemiş. Bunu Japonya'da gördük. Ona birileri Marslı değil Formula 1 pilotu olduğunu hatırlatmalı" dedi.



Briatore, "Hamilton Muhammad Ali değil, hala değerini kanıtlamak zorunda olan genç bir adam. İyi bir pilot ama ama iyi pilotlar ihtiyacı olan sonucu almayı da bilir. Topu hiç ağlarla buluşturamayıp hep direğe nişanlayan iyi futbolcular da var" şeklinde konuştu.

