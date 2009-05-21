Hamileyken lazer epilasyon yaptırmayın

İstenmeyen tüylerden kurtulmak için tercih edilen lazer epilasyona en uygun adaylar deri rengi açık, kıl rengi siyah ve kalın olan kişiler. Doğru şekilde uygulandığında güvenli bir yöntem olan lazer epilasyon hamilelere ise önerilmiyor.



Lazer uygulamalarında seans süresinin uygulanan bölgeye bağlı olarak 4-8 hafta arasında değiştiğini, tüm vücuda uygulama yapmanın 1,5 saat sürdüğünü söyleyen International Hospital'dan Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahu Birol, işlemin koltuk altı için 10 dakika, tüm bacak uygulamasında yaklaşık 45 dakika sürdüğünü söylüyor.



"Koltuk altı, genital bölge, alt bacak, üst bacak sırası ile en iyi sonuç alınan bölgeler. Yüz bölgesi ise laser uygulamada en zor bölge. Bu bölgede kıl folikülü sayısı diğer bölgelere oranla daha fazla. Hormonlardan en fazla etkilenen bölgelerden birisidir. Uygun vakalara uygun cihaz ile uygulama yapılmalıdır; aksi takdirde ince kıllarda çoğalma ve kalınlaşma görülebilir" diyen Birol, lazer epilasyon ile ilgili merak edilen noktalara açıklık getiriyor.



Hamilelere yapılmamalı



Kişinin mevcut hastalıkları uygulamaya engel olabilir. Vitiligo, liken planus, psoriasis gibi deri hastalığı bulunanlarda lazer epilasyon tercih edilmemektedir, hastalığın aktivasyonuna neden olabilir. Akneler nedeniyle yapılan “Roaccutane” ilaç tedavisi bittikten 6 ay sonra uygulama yapılabilir. Gebelerde uygulama yapılmaması daha doğrudur. Epilepsi hastalarında doktoru tarafından onay verilir ise uygulama yapılabilir. Göz çukuru ve kaşlara uygulama yapılmaz, bunun dışında tüm bölgelere istenirse aynı seansta uygulama yapılabilir.



Alınan tüyler tekrar çıkar mı?



Vücut kılları 3 evrede bulunmaktadır. Lazer epilasyon büyüme evresindeki kıllarda etkilidir. Kılların hepsini aynı evrede bulmak mümkün değildir bu nedenle tekrarlayan uygulamalar yapılması gerekli olmaktadır. Azalan kılların altta yatan hormonal bir bozukluk olmadığı sürece eski hale gelmesi mümkün değildir. Lazer epilasyonun özellikle sonbahar ve kış aylarında uygulanması tercih edilmektedir. Bronzlaşmış kişilere uygulama yapılmaz, yanık riski artmaktadır.



İlk 24 saat deodorant kullanmayın



Lazer epilasyondan sonra ilk 24 saat sıcak su ile temas edilmemelidir. Sıcak banyo, sauna, hamam, güneş ve aşırı egzersizden kaçınılmalıdır. En az 2 hafta güneş koruyucu krem kullanılmalıdır. Koltuk altı uygulamasından sonra ilk 24 saat deodorant kullanılmamalıdır. Uygulama sonrasında dermatoloji hekimi tarafından önerilen kremler kullanılmalıdır. Lazer leke tedavisinde de kullanılabilir. Özellikle kronik güneş maruziyeti sonrasında oluşan ve lentigo adı verilen lekelerin tedavisinde oldukça iyi sonuç vermektedir. Güneşle temas sonrasında yeniden leke oluşabilir. Bu sebeple güneşten korunmak çok önemlidir. Yüzde melazma adı verilen lekelerin tedavisinde ise öncelikle medikal tedavi denenmeli, sonuç alınamayan vakalarda lazer tedavisi denenmelidir. Lekelerin artması uygulanacak tedavinin istenmeyen yan etkisidir.



Koyu tenlilerde nediren yanık oluşabilir



İşlem sonrasında uygulanan bölgede geçici kızarıklık, kıl kökü çevresinde şişlik (perifolliküler ödem) meydana gelir. Kişi yanma hissedebilir. Nadir de olsa işlem sonrasında yanık gelişebilir. Yanık meydana gelme olasılığı koyu tenli kişilerde daha yüksektir. Kıl kökü yerine derinin enerjiyi emmesi nedeni ile meydana gelmektedir. Lazer epilasyon sonrasında deride hiperpigmentasyon (koyu renkli leke) ya da hipopigmentasyon (beyaz renkli leke) gelişebilir. Genellikle bir yıl içerisinde gerilemekle birlikte beyaz lekeler kalıcı olabilir.

