Hamileyken diyet yapmak bebeğin kilosunu etkilemiyor

The British Medical Journal adlı dergide yayınlanan analizde 7 bin kadın üzerinde yapılmış 44 farklı araştırmanın verilerinden yararlanıldı.

Yeni araştırmaya göre hamilelerin iki kişilik yemek yerine sağlıklı ve düzenli beslenmeleri, kilolarına da dikkat etmeleri onlar için daha yararlı. Ancak şu anda doktorlar bebek bekleyen kadınlara yediklerine dikkat etmelerini ya da kilo almaktan kaçınmalarını tavsiye etmiyor.



Bebeğin kilosu etkilenmiyor



Bugün, bir çok ülkede obezite oranı giderek yükseliyor. Ve ABD ve İngiltere'de hamile kadınların %20 ila %40'ı hamilelikleri sırasında tavsiye edilenden çok daha fazla kilo alıyorlar.

Hamilelikleri sırasında aşırı kilo alan kadınlar diyabet, yüksek tansiyon ve erken doğum gibi risklerle yüz yüze kalıyor.

İngiliz Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafınan finanse edilen araştırmada hamile kadınların diyet ve egzersiz yapmalarının hamilelik sürecine olan etkisi araştırıldı.

Araştırma sonucunda yediklerine dikkat eden hamilelerin ortalama 4 kilo daha az aldıkları ortaya çıkartıldı.

Yediklerine hiç bir şekilde dikkat etmeyen ancak düzenli egzersiz yapan hamileler sadece 0.7 kilo kaybedebildi.

Bazen yediklerine dikkat edip bazense egzersiz yapan hamile kadınlar ise iki kişilik yemek yemeyi seçen hemcinslerinden ortalama 1 kilo daah zayıf kalmayı başardı.

Araştırma ayrıca hamilelik sırasında kilolarını kontrol altında tutan kadınların doğumda daha az komplikasyon yaşadıklarını gösterdi. Ancak araştırmacılar elde edilen verilerin daha geniş araştırmalarla doğrulanması gerektiğini söylüyor.

Araştırmalar ayrıca hamile kadınların diyet yapmalarının bebeklerin kilosunu etkilemediğini ortaya koydu.



'Daha basit ve kolay'



Araştırmayı gerçekleştiren Queen Marry Hastanesi'nden Dr Shakila Thangaratinam "Hamileler gerekenden çok daha fazla kilo almaya başladılar. Bu da hem annelerin hem de bebeklerin sağlığını riske atıyor'' dedi.

Thangaratinam ''Hamilelikte diyet yapmak tabi ki zor ancak biraz çabayla başarılabilir. Diyet yapmak hamilelikte yaşanabilecek komplikasyonları da azaltacaktır'' dedi.

Araştırmacı ''Kadınlar hamilelik sırasında diyet yapmanın bebeklerine zarar verebileceğinden endişeleniyor, ancak bu araştırma hamilelikte diyetin tamamen güvenli olduğunu ve bebeğin kilosunu etkilemediğini ortaya koydu'' diyor.

Ancak araştırma ile birlikte yayınlanan bir eleştiri yazısında Londra'daki St Thomas Hastanesi Kadın Sağlığı Uzmanı Lucilla Poston sadece bu araştırmanın sonuçlarına dayanarak doktorların hamilelere diyet yapmalarını önermelerinin doğru olmayacağını söyledi.

Royal College of Midwives'dan Dr Janine Stockdale de ''Bu araştırmanın hamilelere kilo kaybetmeye çabalamalarını söylemediğinin altını çizmek gerek. Veriler sadece hamilelerin aşırı kilo almaktan kaçınması gerektiğini gösteriyor'' dedi.

Stockdale ''Eğer bir kadın hamileliği sırasında sağlıklı bir biçimde kilo alıyorsa kesinlikle rejim falan yapmamalı. Ve aşırı kilo alan hamileler de kesinlikle bir uzman kontrolü altında rejime başlamalı'' dedi.

(BBC Türkçe)