Hamileye ve doğurana su bedava!

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Uruş Belediye Başkanı AKP'li Osman Karlıdağ, ortalaması 60 ila 80 olan nüfusu gençleştirmek ve beldeden köy statüsüne düşmemek için kolları sıvadı.Başkan Karlıdağ, aldığı belediye meclis kararıyla ilginç bir uygulamaya imza attı.Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla halka eşi hamile olan ailelerin doktor raporu karşılığında bir yıl, çocuğu olan ailelerin ise doğum raporuyla iki yıl su parası almayacağını duyurmaya başladı.Beldede yaşayan erkekler ise bu uygulamaya, "Bu yaştan sonra zor, nasıl yapacağız çocuğu" diye espri yaparak yanıt veriyor.Köyde yaşayan yaşlıların hayatını kolaylaştırmak için bir aşevi de açtıklarını sözlerine ekleyen Başkan Karlıdağ, "Burada maddi durumu kötü olan kişi yok. Ancak yemek yapamayacak yaşta insanlarımız olduğu için onların köyde yaşamasını teşvik amacıyla bir aş evi açarak evlerine 2 öğün sıcak yemek götürüyoruz" diye konuştu.Belde sakinlerinden ilginç görüşlerBeldede yaşayan vatandaşlar ise, uygulamayla ilgili ilginç yanıtlar verdi:21 yaşındaki Fatih Gökduz: "Başkanım böyle bir şey yapmış ama inşallah işe yarar"60 yaşındaki Hasan Baydoru: "Başkanımız, 'çocuk yapandan su parası almayacağız' dedi, ama, yaş ortalaması 80, çocuk yapacak kişi kalmadı"73 yaşındaki Bayram Emirkaya: "Ben bu yaştan sonra yaparsam 2 tane yaparım"68 yaşındaki Osman Çevik: "Başkan doktor mu olmuş. O Allah'ın vereceği birşey. Döl de, aile de kalmadı burada, gitti, hepsi bitti"19 yaşındaki Alican Özcan: "Ben daha öğrenciyim, evlenmeye çok var daha. Çok doğru bir karar, ama Türkiye'nin hali ne olacak?"72 yaşındaki Emin Çağatay: "Gençlerimiz buraya gelsin, 3 değil 5 bebek yapsınlar"69 yaşındaki Mustafa Karaaslan: "Ben ne değilim, herşey bitmiş, geçmiş bizden. Kendimiz aç geziyoruz, nasıl çocuk yapacağız"58 yaşındaki Nurettin Acar: "Ben yaparım da hanım yok benim"69 yaşındaki Hasan Özdemir: "Teşvik için çok güzel birşey. Yaşlı olmasaydık çocuk yapılırdı, ama çok yaşlıyız. Nasıl besleyeceğiz. 70'den sonra bize yakışmaz"83 yaşındaki İbrahim Şentürk: "O bizden geçti artık yavrum. Memleket namı hesabına iyi bir karar"85 yaşınadki Emine Özdemir: "Köyde kimse yok gördünüz mü? Nereye gitti bu köydekiler."