Hamilelikte uçak yolculuğu için yeni tavsiyeler

İngiliz Kraliyet Obstetrisyen ve Jinekologlar Koleji (RCOG), hamilelikte uçakla seyahat için en güvenli dönemin hamileliğin 37. haftasına kadar olduğunu açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, RCOG'nin hamileler için yayımladığı yeni seyahat rehberinde, ikiz bebek bekleyen hamilelerin ise 32. haftadan sonra uçakla seyahat etmemesi önerildi.

Hamileliğin 28. haftasından sonraki uçuşlarda, anne adayının seyahat sırasında doktor raporlarını mutlaka yanında bulundurması da tavsiye ediliyor.

Mevcut durumda her havayolu şirketi hamile yolculara kendi belirlediği farklı kuralları uyguluyor.

'Zararlı değil'

Doktorlar, düşük riskli hamileliklerde uçak yolculuğunun bir tehlike yaratmadığını, ancak yan etkileri olabileceğini belirtiyor.

Uçağa binen tüm yolcuların bir miktar radyasyona maruz kaldığı bilinse de, uçak yolculuklarının hamilelerde düşüğe ya da erken doğuma neden olduğunu gösteren kanıtlar bulunmuyor.

Uçak kabinlerinde hava basıncındaki değişiklik ve düşük nem oranının da hamileler üzerinde ekstra olumsuz bir etkisi saptanmadı.

Uçuş için güvenli zaman sınırının 37. hafta olmasının nedeni ise, bu evreden sonra her an doğum yapma ihtimalinin bulunması.

Uçak yolculuğunun neden olabileceği yan etkiler ise herhangi bir insanın karşılaşabileceği türden: Bacaklarda ve ayaklarda şişme, kulak ve burun sorunları ve taşıt tutması...

RCOG'nin rehberinde bu etkileri azaltmak için hamilelerin rahat kıyafet ve ayakkabı giymesi, uçakta yürümesi ve her yarım saatte bir oturduğu yerde ufak egzersizler yapması tavsiye ediliyor.

Ancak doktorlar yine de uçak yolculuğu yapacak olan hamilelerin, kendi doktorlarıyla durumu değerlendirmesi gerektiğini hatırlatıyor.